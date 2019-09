Akár két évig is eltarthat egy autókülönlegesség restaurálása

Magyari János édesapja már az 1970-es években elkezdte gyűjteni a veterán autókat. Miután fia leszerelt, kivitte magával Frankfurt mellé, ahol veteránokon dolgozott. 2011-ben úgy döntött, hogy átalakítja a családi vállalkozást, és üzletszerűen újít fel különleges veterán autókat.

– Honnan jött az ötlet, hogy veterán autókat újítson fel?

– Édesapám is ezzel foglalkozott, már ötéves korom óta autók között nevelkedtem. Így egyértelmű volt, hogy ha felnövök, apám mellett fogok dolgozni különlegesebbnél különlegesebb veterán autókon.

– Mennyi idő egy ilyen régi autó helyreállítása?

– Általában két év, mire egy autó teljes mértékben elkészül, ez alatt felelőtlenség elvállalni, azonban az ügyfelek ezt kivárják. Sőt azt is kivárják, hogy jelenleg csak 2022-ben tudunk új autót fogadni. Így van olyan ügyfelünk is, aki kivár két évet, hogy sorra kerüljön, majd újabb két évet, hogy elkészüljön az autója.

– Mennyien dolgoznak a műhelyben?

– Dolgoztam hét-nyolc emberrel is, de nem igazán vált be, hiszen nagyon nehéz megfelelő elhivatottságú szakembert találni, akik szeretik is ezt csinálni. Így túl sokszor volt olyan, hogy valamit újra kellett csinálni. Ebből kifolyólag jelenleg csak négyen dolgozunk a műhelyben.

– Az elkészült autókat szokták ellenőrizni?

– Ez egy eléggé összetett dolog, hiszen attól még, hogy valaki csinál egy szép autót, nem biztos, hogy annak az értéke is jó lesz. Ugyanis egy autónak akkor van értéke, amikor a megfelelő minősítésen átesik. Például kint Németországban van egy Data Classic nevű minősítő cég. Szerencsére a mi autóink nagyon jó minősítéseket szoktak kapni. Múltkor az egyik általunk restaurált Austin Healey 99,7 százalékos értékelést kapott.

– Mennyire nehéz elengedni egy autót, miután ilyen hosszú ideig dolgoznak rajta?

– Úgy vagyunk vele a srácokkal, hogy addig kihívás, amíg még nem áll össze. Amikor elkészül, akkor persze fáj az ember szíve, de azért csináljuk, hogy az új gazdája örüljön neki.

– Ön is tart otthon valami autókülönlegességet?

– Édesapám autói a két NSU és a Ford Capri megvannak. Ezen felül van egy Opel „C” Kadettem, ami jelenleg épp kárpitosnál van, valamint van egy 92-es évjáratú Audi 80 Cabrióm is.