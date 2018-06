Akár már háromszáz forint alatt is kaphatunk üvegházban termelt paradicsomot a piacon

Eddig is vásárolhattunk import görögdinnyét a piacokon, ám a baranyai termés megjelenése mindenképpen felcsigázta a vásárlókat.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Vitték is a dinnyét, volt aki egy egészet, más csak egy szeletet méretett le. A másik slágergyümölcs az őszibarack és a nektarin, ezeket válogatták még a legtöbbet a vásárlók. Az áfonyát is keresik, málnából és ribizliből már kevesebb fogy.

A melegházi paradicsomból dömping van, ezt jelzi az ára is, például a szigetvárit már háromszáz forint alatt is árulták, azonban a kissé sérültek még ettől is olcsóbbak voltak. Néhány termelőnél már kaphatunk szabadföldön termett paradicsomot is, igaz, mivel ezek újdonságnak számítanak még drágábban mérik kilóját.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A paprika is a paradicsoméhoz hasonló árban kapható, legyen akár sárga, vagy kissé csípős. Megfelelő arányban válogatva szabályozhatjuk a lecsó csípősségét is, attól függően, ki mennyire szereti erősen, illetve ki-ki a vastagabb húsúból vagy a vékonyabból szereti készíteni a nyár slágerételét.

Árak a baranyai piacokon (forint/kilogramm)

Alma299–590

Áfonya1900–2200

Bocskor paprika699–990

Burgonya (új) 170–350

Citrom590–750

Cukkini190–390

Csemegekukorica120 Ft/cső

Csemegeuborka150–380

Cseresznye650–890

Egres900

Erős paprika299–1090

Fehérrépa340 Ft/csomó

Fokhagyma990–1500

Főzőhagyma220-390

Görögdinnye200–240

Kajszi499–899

Kaliforniai paprika750–990

Kapor110–140 Ft/csokor

Karalábé120–200 Ft/db

Kápiapaprika780–999

Kígyóuborka350–490

Koktélparadicsom890–1290

Körte (nyári)400

Málna300–400 Ft/tálca

Meggy380–650

Nektarin550–700

Őszibarack400–700

Paprika (sárga húsú)399–890

Paradicsom350–990

PCR paprika790–990

Ribizli1100–1400

Saláta130–200 Ft/fej

Sárgadinnye 240–350

Sárgarépa300 Ft/csomó

Szilva 450

Tojás20–50 Ft/db

Tök199–290

TV-paprika790–990

Vegyes zöldség 300 Ft/csomó

Vöröshagyma180–290

Zeller150–250 Ft/db

Zöldségzöld80–120 Ft/csomó