Akár óriásplakát is készülhet a gyerekrajzokból

Baleset-megelőzési és oktatási céllal rajzpályázatot hirdetett a Baranya Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata óvodások (3–6 éves), alsó tagozatos (7–10 éves) és felső tagozatos (11–15 éves) gyerekek részére „Engem is hazavárnak!” címmel. A pályázatra olyan művek beérkezését várják, amelyek a gyermekek biztonságos közlekedését mutatják be, és arra irányítják a figyelmet, hogyan kell közlekedni lakóhelyük és az óvoda, iskola között gyalogosan, gépjárműben utasként, továbbá a nagyobb gyermekeknek egyedül vagy kerékpárral is.

Az alkotások elkészítése során grafit, színes ceruza, zsírkréta, tus, tempera is használható, a pályaműveket kizárólag A4-es vagy A3-as méretben várják. A rajzokat a Baranya Megyei Baleset-megelőzési Bizottság címére (Pécs, Athinay u. 7–9.) kell eljuttatni április 18-ig.

A szervezők a művek hátoldalára kérik feltüntetni a készítő gyermek nevét, életkorát, az óvoda/iskola címét, valamint a felkészítő pedagógus elérhetőségét is.

A megyei baleset-megelőzési bizottságnak és Pécs önkormányzatának zsűrije korosztályonként az első három pályaművet díjazza majd, a munkák közül néhányat a jövőben baleset-megelőzési céllal kihelyezhetnek a közutak mellé is. Oktatási célból pedig szórólap és plakát formájában különböző kiállításokon és rendezvényeken használhatják fel.

A rajzpályázathoz kapcsolódóan a rendőrség hivatalos oldalán a biztonságos közlekedéssel kapcso­latos tudnivalók is olvashatók, például hogy a biztonságos gyalogos közlekedéshez hozzátartozik a láthatóság vagy az úttesten való szabályos áthaladás. A személygépjárműben történő utazáskor a legfontosabb a gyermekbiztonsági rendszer használata, a közösségi közlekedés igénybevételekor pedig a kapaszkodás.