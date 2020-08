Akciókkal csalogatják a vásárlókat a piacra

Bár nagy a választék, az igazán finom magyar karfiol továbbra is hiánycikk a pultokon.

Sokan már szerdán, a hosszú hétvége előtt bevásároltak a pécsi vásárcsarnokban. A termelők akciókkal próbálják becsalogatni a vevőket a piacra. Kedvezményes áron kínálták az őszibarackot, kajszit. Megjelent a magyar szőlő, körte, amit meg is kóstoltunk – nagyon zamatos, édes íze volt. Még kapható magyar görögdinnye és sárgadinnye, ami a júliusi árakhoz viszonyítva 30-50 forinttal kerül kevesebbe kilónként.

A zöldségek közül a paradicsom ára ingadozik, míg a hét elején kilója 350-400 forintba került, a hét közepére 300 forintra mérséklődött az ára egyes pultokon. A magyar karfiol továbbra is hiánycikk, ám remélhetőleg őszre a helyzet megváltozik. Mint megtudtuk, sokan keresik a befőzéshez az almapaprikát. Egy jól bevált receptet is elárultak nekünk. Az almapaprika végét levágjuk, közben két-három liter vízben felforraljuk a fűszereket (mustármag, köménymag, fekete bors, só, kicsi cukor, fokhagyma, babérlevél), s később hozzáadjuk az ecetet is. A paprikát üvegekbe rakjuk, felöntjük a hűtött lével, majd lefedjük és állni hagyjuk, ha vesztett a léből, pótoljuk. A végén fedéllel lezárjuk.