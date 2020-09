Aki nem hord maszkot, büntetni kell – írja olvasónk

Cserbenhagyásos gázolás. Valami ilyesmihez hasonló jut eszembe azokról az emberekről, akik a sok intelem, felhívás ellenére sem hajlandók a vírus továbbterjedésének megakadályozására előírt védőeszközök helyes használatára.

Egy régmúltban történt eset kapcsán jutottam erre a megállapításra. Ez még akkor történt, amikor még nem volt mobiltelefon, és a gépkocsiforgalom is jóval kisebb volt a közutakon, mint jelenleg. Az éjszakai órákban egy nő tartott autóval hazafelé egy sötét országúton. A jármű reflektorának fényében egy árokba borult gépkocsi tűnt fel, az út szélén pedig egy férfi integetett, feltételezhetően segítséget kérve. A nő nem állt meg. A férfi a gépkocsi rendszámát felírta, és feljelentette a sofőrt cserbenhagyásért.

Bírósági tárgyalás lett az ügyből. A nő védekezésként azt hozta fel, hogy egyedül volt a kocsiban, és félt megállni. A bíróság ennek ellenére elítélte a nőt, a „tőle elvárható” segítségnyújtás elmulasztása miatt. Ami ebben az esetben nem azt jelentette, hogy meg kellett volna állnia, hanem azt, hogy a látottakat a legközelebbi település rendőrségén be kellett volna jelentenie.

Valahogy így kellene eljárni nekünk is azokkal szemben, akik a maszk és egyéb védőeszközök használatára vonatkozó előírásokat nem tartják be. Ez nem bocsánatos bűn, hanem bűntett. A büntetés mértékét is ennek megfelelően, egységesen – az egész országra kiterjedően – kellene meghatározni. Frantó