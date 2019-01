Aládúcolták a fahidat a pécsi Barbakánnál

Az egyeztetések után a megerősítési munkák várhatóan tavasszal kezdődnek majd el.

Olvasónk jelezte, hogy a Barbakánnál a gyalogos fahidat aládúcolták, és egy felirat jelzi, hogy balesetveszélyes. Pár évvel ezelőtt a város egyik jelképének számító bástya állapota és a gyalogoshíd fa szerkezetei annyira elkorhadtak, elhasználódtak, hogy az építményt egy időre le kellett zárni a látogatók elől. Műemlék lévén az építményhez csak szükséges hatósági engedélyekkel, részletes rekonstrukciós tervekkel volt szabad hozzányúlni. Ezek beszerzése után 2014 végére a város saját forrásból, mintegy ötmillió forintból felújította az északi kapubejárót, a gyilokjáró korlátjait, valamint az arra felvezető lépcsősor részeit is pótolták és a gyalogoshidat is kijavították, ami sajnos most újra balesetveszélyes lett. Lapunk megkereste a pécsi városházát, hogy megtudjuk, milyen gondok vannak a fahíddal, és várhatóan mikorra javítják meg.

Mint a városháza válaszleveléből megtudtuk, a Barbakán fahídon kialakult veszélyhelyzetet elsősorban a hosszirányú gerendák elavulása okozta, melynek tartószerkezeti stabilitását a Biokom Nonprofit Kft. ideiglenesen dúcolással biztosította. Sajnos, a keresztirányú deszkasor közül is több darab elkorhadt, így a híd járófelülete valóban balesetveszélyes.

A pécsi önkormányzat statikussal megvizsgáltatta a jelenlegi állapotot, és a téli időszakban elkészül az a tartósságot előirányzó beavatkozási javaslat, melyet a statikus szakember egyeztet a kormányhivatal örökségvédelmi részlegével, így az illetékes hatóság engedélyével kezdhető meg a megerősítési munka, legkorábban tavasszal.

Fontos a bástya

A 15. századi kör alaprajzú bástya a hajdani püspökvár falrendszerének része. Építését Kinizsi Pál rendelte el 1498-ban, hogy a vár védelmét a török ellen megerősítse. A bástyát felvonóhíddal, hátsó kapuval, lőrésekkel, gyilokjáróval is felszerelték, az egészet egy vizesárok vette körül. A védők a kaput ostromló ellenséges csapatot oldalról is támadhatták, mert ebből a szögből lehetett az ellenséget a leghosszabb ideig célba venni.

