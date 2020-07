Alapos kutatómunkát is végez Koller Eszter a rajzolás előtt

Amikor utoljára beszéltünk Koller Eszterrel, még egyedi csomagolásokat készített. Most viszont a teljes asztalt beterítették a saját grafikával készített párnahuzatok, marokfigurák, kitűzők és gyerekjátékok, amelyek mind-mind különböző állatokat ábrázoltak.

– Hogyan lett a csomagolásból lakáskiegészítő és gyerekjáték?

– A törpenyulammal kezdődött, ő ihletett meg. Először egy naptárt készítettem, majd a grafikát felhasználva egy zsebtükör-kollekciót. Annak aztán két és fél éve egy karácsonyi vásáron olyan nagy sikere volt, hogy folytattam ezt a vonalat. Az első grafikák, mint a róka vagy a katica, letisztultak voltak, aztán egyre részletesebbek lettek.

– Ezzel együtt a termékkínálat is nőtt.

– Igen, jelenleg három témában alkotok, vannak a trópusi és az erdei állatok, valamint az óceánok, tengerek lakói. A zsebtükrök mellett pedig készítek többek között kitűzőt és párnahuzatot, a gyerekjátékok között pedig megtalálható például a memóriajáték és a Fekete Péter kártyacsomag is.

– Mennyire fontos a pontos ábrázolás?

– Számomra ez alapvető, mielőtt nekikezdek a rajzolásnak, alaposan tanulmányozom az állatot. Ha lehet, élőben is megnézem, ha erre nincs lehetőség, akkor az interneten keresek képeket és videókat róla. Általában előre látom azt, hogyan szeretném ábrázolni a kiválasztott állatot, de ez a kis kutatás segít abban, hogy az a valóságban lehetséges-e. Ha nem, akkor módosítok az eredeti terven.

– Mennyi idő alatt készül el egy grafika?

– Ez változó. Van olyan állat, aminek az ötlete kipattan a fejemből, megrajzolom, digitalizálom, kiszínezem, és kész. Mások már nagyobb fejtörést okoznak, és akár egy hétig is az lehet a fő tevékenységem – ilyen volt például a cetcápa. Elképesztő mintázata van a valóságban is, a videókat és képeket nézve pedig mindig megláttam valamit, ami miatt módosítanom kellett a grafikán.

– Tanító szándéka is van a játékokkal?

– Természetesen, ezért a Fekete Péter kártyákon szerepel is az állatok neve. Sokszor tapasztaltam, hogy az emberek nem igazán tudják, mit is látnak a képeken, ezért gondoltam ezt mindenképpen szükségesnek. Ugyanígy a tanító szándék miatt olyan állatokat is beveszek a kollekciókba, amik kevésbé ismertek, de nagyon érdekesek, mint a csupaszkopoltyús csiga vagy a tobzoska.