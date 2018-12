Alaposan kidekorálták az elektromos autót

Két baranyai település is nyert az E-On idei önkormányzati designpályázatán.

A szolgáltató ebben az évben egy elektromos autó dekorálására kérte a jelentkezőket, amelyre több baranyai település is vállalkozott. A nyertesek között van Alsómocsolád és Villánykövesd is, az ő általuk dekorált autó képe rákerülhet az E-On 2019-es naptárjára.

Alsómocsolád azóta vesz részt a versenyben, amióta a szolgáltató először hirdette meg a designpályázatot, most nyertek negyedszerre. A korábbi években tematikus fotóval lehetett jelentkezni, az idén pedig egy elektromos autó külsejét kellett megtervezni, amelyet egy helyi házaspár, Alexandra Alexkrisnák és Varsányi Szilárd készített.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Minden eddigi beküldött képünk számunkra nagyon kedves, az idei pályázatot a felhívás üzenete miatt érdemes kiemelni, ugyanis egy fontos problémára ad releváns választ és a szemléletformálásban így mi is részt tudunk venni – mondta érdeklődésünkre Balogh Anikó, az alsómocsoládi Teleház vezetője.

Villánykövesd harmadszorra vett részt a pályázaton és ez a harmadik alkalom is, amikor nyertek. Az önkormányzat dr. Tárnai Márta fotóművész képeivel jelentkezett az elmúlt években is, és most is az ő fantáziadús munkáját dicséri a villánykövesdi design autó.

– Azt gondoltam, hogy ha naptárba kerül, akkor kapcsolódjon egy évszakhoz, ezért idézi az őszt. Az autón van egy pohárról készült fotó is, ez több fotópályázatot is megnyert már. Az őszi szőlőleveleket korábban fotóztam, akkor még nem tudtam, mire fogom felhasználni – mondta dr. Tárnai Márta.

Tavaly előtt az „Ahol jó együtt lenni” témában egy, az Ördögkatlan Fesztiválon készült fotót küldtek be, tavaly pedig a sporthoz kellett kapcsolódni a képnek, akkor egy, a pincesoron felvonuló old timer bringásokat kapott lencsevégre a fotós.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS