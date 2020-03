Alig volt tél, mégis milliókat kapott az alvállalkozó

Megpróbálta a Péterffy Attila polgármester által kinevezett új cégvezetés választ nem adva – szerintünk – elhallgatni, mennyibe került eddig a téli hóeltakarítás Pécsen, ez csak részben sikerült. A mostani enyhe télen még az alvállalkozónak is jutott munka és pénz.

Hiába vártunk hetekig arra, hogy a Biokom válaszoljon kérdéseinkre, úgy tűnik, hogy az új városvezetés regnálása alatt titkokként kezelik azt, ha a pécsi síkosságmentesítés költségeiről kérdezünk. Mindenesetre kiderült, még ezen az enyhe télen is alvállalkozót vontak be a munkára. Aki január 31-ig bezárólag nemcsak „lakáskészenlét” címén 5,1 milliót, hanem azért is számlázhatott, hogy négy autót készenlétben tartott 7,8 millióért – igaz kettőt a Biokomtól bérelt, így 3,9 milliót levontak tőle. Mindezek mellett január végéig összesen 16 „bevetés” volt, szóró­ekés mentesítésért még további 2,3 milliót fizettek ki neki.

Ez összesen 11,2 millióba került, ám mivel a szezonnak januárban még nem volt vége, így a különböző készenléti díjakat is még fizetnie kell a Biokomnak, illetve ha „bevetésre” is küldik, küldték az alvállalkozót, akkor az eddig is rendkívül enyhe télen összesen 18–20 millió forintot is fizethet a Biokom az alvállalkozónak. Ez pedig az előzetesen meghatározott 30 milliós keretösszegnek a kétharmada is lehet.

Mivel azonban a balliberális propagandával nem voltak ennyire szűkszavúak még novemberben, azt még lehet tudni, hogy a Biokomnak van saját eszközparkja is és a teljes télre 144 milliós kerettel készültek. Kérdés, hogy miért kellett bevetni a külsős vállalkozót és az is, hogy teljes keretből végül mennyit költöttek el.

Mint emlékezetes, a Péterffy Attila vezette balliberális városvezetés példátlan módon nem szavazta meg, hogy a Biokom felügyelőbizottságába jobboldali ellenzéki is delegáljon tagokat, így korlátozták ellenőrzési lehetőségeiket.