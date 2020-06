Alkotói pályázatot hirdettek

A romonyai Lélegző Liget településfejlesztési projekt alulról, közösségi szintről szerveződött. Lényege egy új szemléletformáló irányvonal: úgy valósít meg közterületi zöldítést, hogy egyrészt közösségi programot kapcsol hozzá, másrészt felhívja a figyelmet a hulladék újragondolására, mivel kidobásra ítélt dolgokból készülnek az állatvédelmi eszközök.

Az önkéntesek több mint 150 növényt ültettek el, állatvédelmi eszközöket telepítettek, hagyományőrző sarok készült, és fészkelőkasokat is helyeztek ki. A Ligetről hallva az ország több pontjáról is jelentkeztek már, hogy csatlakoznának a projekthez, és odahaza is megvalósítanák.

A Romonyai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a BT Regiment Kreatív Műhely alkotói pályázatot hirdetett a Ligettel kapcsolatban. Erre 0–14 éves romonyai gyerekek – bármilyen technikával készült – műveit várják. A legjobb ötleteket a Liget egy éves születésnapján meg is valósítják.

Az alkotásokat július 30-ig lehet elküldeni a BT Regiment Kreatív Műhelybe (Romonya, Szőlő utca 8.).