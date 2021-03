Állami segítség jön a helyi vállalkozóknak

Az állami hátterű MFB Invest Zrt.-vel kedden aláírt hárommilliárd forintos városi tőkealapról szóló szerződés is azt mutatja, hogy nem bünteti a baloldali vezetésű várost a kormány – mondta Hoppál Péter pécsi fideszes parlamenti képviselő. A nemzeti oldal politikusa felidézte, hogy már korábban elindították a tárgyalásokat a Magyar Fejlesztési Bankkal.

A részben közvetlenül, részben közvetetten állami tulajdonban álló MFB Invest Zrt.-vel az előző városvezetés idején megindult előzetes tárgyalási folyamatnak köszönhetően tudta kedden Péterffy Attila polgármester protokollárisan aláírni Bugár Csaba vezérigazgatóval az új tőkealapról szóló szerződést.

Hoppál Péter pécsi fideszes parlamenti képviselő közölte, a város országgyűlési képviselőjeként a Magyar Fejlesztési Bank igazgatóságával maga is egyeztetett több körben, és a tőkealap létrehozásával kapcsolatos tárgyalások már évekkel ezelőtt, a fideszes városvezetés idején Decsi István akkori alpolgármester munkájával elindultak.

– Az elmúlt hónapokban is tárgyaltam a kérdésben a bank vezetőivel, hiszen fontosnak tartom, hogy hovatartozástól függetlenül segítsék a várost, hiszen Pécs érdeke azt kívánja, hogy ezt a hárommilliárdos forrást biztosítsák a vállalkozók számára. Örülök annak, hogy az állami hátterű bank, a kormány is támogatta a pécsieket. Ez is ékes bizonyítéka annak, hogy nem büntetik a várost, és éppen az ellenkezője igaz annak, amit a városvezetés időről időre sejtet, vagy éppen kijelent a kormányról – mondta Hoppál Péter, megemlítve azt is, hogy a baloldali városvezetés időszakában is több tíz milliárdos támogatásról döntött a kormány Pécs javára.

A társaság honlapján elérhető tájékoztatás szerint az alap abban eltér a hagyományos finanszírozási együttműködésektől, hogy egyszerre képes egy város vállalkozásait segíteni és hozzájárulni a város egészében elérhető fejlődés, vagy akár az életminőség emeléséhez is. A pécsi önkormányzatnak az alapba nem kell beletennie forrást.

Őri László, a Baranya megye önkormányzat elnöke közölte, az egyik legfontosabb feladatuk a gazdaság fejlesztése, ezért az önkormányzatoknak több mint hatmilliárd forint értékben nyújtottak támogatást iparterületek és ipari parkok fejlesztésére, vagy éppen a helyi termelők piacra jutásának elősegítésére. Az MFB-s tőkealap támogatotti körébe nem csak pécsi, de baranyai vállalkozások is be tudnak kerülni. A kormányzati támogatásokkal kiegészítve különösen fontos ez a program is, hiszen a megyei gazdaság újraindítása most az elsődleges – emelte ki.

Az MFB Invest Zrt. által elindított programban már részt vesz Debrecen, Kaposvár, Székesfehérvár és Kaposvár is.