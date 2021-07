Állítólag „anyaghiba” miatt csúszott a gyaloghíd felújítása

Nem volt jobb időpont a havihegyi gyaloghíd felújítására, ami egyébként is csak azért csúszott, mert kiderült, hogy a beépített faszerkezet anyaghibás – ezt állította a Biokom Kft. ügyvezetője. A pénteki átadáson a baloldali képviselők azt mondták, hogy nagyon-nagy rohamtempóban készült el a gyalogoshíd. A pécsiek viszont volt, hogy napokig senkit nem láttak dolgozni a sétánynál.

Végre úgy tűnik, hogy elkészült a havihegyi gyaloghíd, amelynek a felújítása miatt a kisgyermekeseknek, babakocsisoknak az út szélén, autók és buszok mellett kellett szlalomozniuk, nem egyszer balesetveszélyes helyzetet teremtve. A munkálatoknak tavasszal ugrottak neki, az első két hétben azt tapasztalták a pécsiek, hogy majdnem a feléig elkészült a híd felújítása, de aztán volt, hogy napokon keresztül nem volt semmilyen mozgás a területen, vagy ha láttak is munkást, akkor is csupán párban, vagy egyedül mocorogtak híd körül.

A pénteken a sétány faszerkezetének átadásán megjelent P. Horváth Tamás (Pécs Jövője – Öt Torony) képviselő azt mondta, hogy húsz köbméternyi fát építettek be, míg Sajgó György (Mindenki Pécsért – Momemtum) képviselő arról szólt, hogy azon dolgoznak, hogy Pécs és a Havihegy minél több turistát vonzzon, és a pécsiek is élvezhessék a tájat, a kilátást. Kiemelte, hogy „nagyon-nagy rohamtempóban, pár hónap alatt készült el a fahíd” és köszönetet mondott a gyors és szakszerű munkáért a Biokom Kft.-nek.

A köszönő szavakat a Biokom Kft. ügyvezető igazgatója, Meixner Barna személyesen is hallhatta, hiszen maga is részt vett a sajtóeseményen. Azzal kezdte, hogy az idén elindított Pintér János Parkmegújítási Program keretében már megújult a Mandulás tornapálya, megszépült a Niké-szobor környezete, valamint dolgoznak a Puskin téren és a Malomvölgyi Parkerdőben is.

E program keretében újult meg – a még a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa-program részeként létrehozott – tettyei fahíd is, amelyen korhadás, gombásodás, rovarkárok jeleit tapasztalták. Ezért született meg az a döntés, hogy mielőtt balesetveszélyessé válna, inkább felújítják. Elmondta, 640 akácfa pallót kellett kicserélni 150 méter hosszan, a munka három hónap alatt készült el, a felújítás közel 14 millió forintba került és egy külső vállalkozó végezte.

Lapunk azon kérdésére, mi volt az oka annak, hogy tavasszal nagy lendülettel belevágtak munkába, de utána sokáig nem dolgoztak a területen, az a válasz érkezett, hogy időközben derült ki, hogy „anyaghibás” a beépített fa, ezt orvosolniuk kellett. Felvetetésünkre, hogy egyébiránt miért nem olyan időszakot kerestek a felújításra, amikor kevesebben használják a sétányt, azt közölte Meixner, hogy szerinte nem lett volna jobb időpont, mert a Havihegy mindig frekventált, de mivel júliusban és augusztusban a leglátogatottabb, ezért ekkora szerettek volna végezni – az említett probléma miatt viszont csúsztak két hetet. Az is elhangzott, hogy nemsokára elkészül az új kilátóterasz is a panorámasétányon is.

Ezzel kapcsolatban már korábban is megírtuk, ennek kialakítását az tette lehetővé, hogy az előző városvezetés lezárta a korábbi tulajdonossal a fennálló jogvitát és kisajátítási eljárásban a köztulajdonba kerülhetett ez a terület.