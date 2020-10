Tasakban a nyár íze: almát, körtét és szőlőt dolgoznak fel az üzemben

Javában érik az alma, melyből a kiskerttulajdonosok közül sokan gyümölcslevet készíttetnek, ami így akár egy éven keresztül is eláll. A ligeti gyümölcsfeldolgozó kisüzemben jártunk, ahol megtudtuk, hogy kerül tasakokba a nyár íze.

Az őszi-téli időszakban sokkal kevesebb friss termést tudunk elfogyasztani, ám ekkor is fontos, hogy szervezetünket hozzájuttassuk a vitaminokhoz. Tegnap a 420 fős faluba, Ligetre látogattunk, ahol 2014-ben kezdte meg működését a gyümölcsfeldolgozó üzem. Vargáné Szabó Gabriella polgármestertől megtudtuk, hogy elsődlegesen bérpréselést vállalnak. A helyiek, környékbeliek gyakran viszik az üzembe a gyümölcsöt, de Pécsről is vittek már a termést a ligeti feldolgozóba, s van, hogy önkormányzatok is megkeresik őket. Augusztustól novemberig dolgoznak az üzemben, 6-700 kilogramm gyümölcs fordul meg a kezeik között egy nap alatt.

– Leggyakrabban almát és körtét dolgozunk fel, de csinálunk szőlőlevet is, és a különleges kéréseknek is próbálunk eleget tenni. Egy fiatalember hozott mentát, hogy tegyük hozzá az almájához, más gyömbért szeretett volna hozzáadni a gyümölcshöz. Készítettünk már répa- és céklalevet is – mondta a polgármester.

A vitaminban dús gyümölcslé egészségünket is támogatja, a járványidőszakban különösen. Az italt olyan gyerekek is isszák, akik a gyümölcsöt nem szívesen eszik, a vitaminok azonban a lét fogyasztva is ugyanúgy bejutnak a gyermek szervezetébe. A gyümölcsből kinyert folyadék mennyisége függ a termés állapotától, érettségétől is, a kásásabb, túlérett almából kevesebb nedű lesz végül. Átlagosan 50-60 százalék levet tudnak kinyerni, így 100 kilogramm gyümölcsből 60 liter lé is lehet. Az ital bontatlanul egy évig is eltartható minőségromlás nélkül, felbontás után hűtőben kell tárolni.

Nem tartalmaznak adalékanyagot

Az üzemben a gyümölcsöt először átválogatják, majd megmossák, utána megy a darálóba. A présben nyerik ki a levet a darálékból, majd kezdődik az előmelegítés, végül a pasztőrözés és a töltés 75-80 fokon. A csomagolásához egy különleges technológia áll rendelkezésre, a bag-in-box kiszerelés. Három-, öt- és tízliteres zsákokba töltik a levet, a legnagyobb igény a háromliteres kiszerelésre van. A gyümölcslé egy csapon keresztül engedhető a pohárba. A levek semmilyen adalékanyagot nem tartalmaznak, csak a hőkezelt gyümölcsöt.