Alpesi emeletes házikók nyűgözték le idén a zsűrit

Második alkalommal rendezték meg a pécsváradi, de túronyi kötődésű „Mézmanók” a Mézeskalácsház-sütő versenyt. Az idei programra ugyan a tavalyinál kevesebben neveztek, de annál szebb és kidolgozottabb alkotásokkal érkeztek a résztvevők a túronyi kultúrházba.

A mézeskalács házikók közül első ránézésre is kitűntek a mágocsi Kajos Józsefné alkotásai, aki a gyönyörűen kidolgozott két alpesi házával az idén is az első helyet szerezte meg.

– A házat a férjem tervezte, az én feladatom a megvalósítás volt – mondta a győztes.

A zsűri értékelte az ötletes megoldásokat, második helyre Hajdú Andrea havas házikóját sorolták, különösen tetszett a bírálóknak a ház mellé tervezett kút is. Harmadik helyen Szarkándi Lili és Ádám vadászháza végzett, itt szintén a jól kidolgozott megoldásokat értékelték.

A siklósi Dócziné Vajda Ivett keze munkáját dicsérő mesebeli falu a zsűri különdíját, és a közönség tetszését is elnyerte. Ivett elmondta, a templomot, házikókat, fenyőfákat és hóembert is ábrázoló alkotás eredetileg a családi kandallóra készült, aztán a férje javaslatára nevezték be a versenybe.

– Minden évben készítek egy ilyen falut, persze mindig különbözőt, mint az előző évben. Nálunk a családi karácsony már-már elképzelhetetlen enélkül – mondta. Férje azt is elárulta, az otthoni dekorációt még külön meg is világítják, így még hangulatosabb a látvány.

Gyermek kategóriában ezúttal a Pogányból érkezett Bali Leila kandallóját díjazták, aki édesanyjával jött, csakúgy, mint tavaly, amikor is a legkreatívabb kategória díjazottjai lettek. Baliné Sarudi Írisz ezúttal egy hógömböt készített, ami a zsűri figyelmét is felkeltette, ajándékcsomaggal díjazták a munkáját.

Balog Zsolt munkája is felismerhető volt a tavalyi verseny résztvevőinek és a zsűrinek, hiszen az idén is színes cukorkákkal díszítette a kisütött házikóját. A komlói férfi a tavalyi versenyre készítette el élete első mézeskalács házát, az idén már rutinosabbnak érezhette magát, ez alkalommal is egyedül vágott bele a feladatba, a zsűri pedig ajándékcsomaggal honorálta a belefektetett munkát.

A verseny résztvevőit Túrony polgármestere, Szarkándi Lajos is köszöntötte és mosolyt csalt az arcukra, mikor azt mondta, legszívesebben lefoglalná az összes mézeskalács építményt.

Anya és lánya a lelkes szervezők

A túronyi kötődésű, pécsváradi Mézmanók – Kömüves Krisztiánné O. Katalin képzőművész és cukrász édesanyja, Orsolics Zsoltné – évek óta egymással versengenek a családban, hogy kié a legszebb és „legédesebb” házikó. Régóta tervezték, hogy elindulnak egy hasonló versenyen, ám erre nem adódott lehetőségük, így ők szerveztek egyet. Az alkotásokat Hári Józsefné helyi rajztanár, Farkas Andrea harkányi cukrász, valamint háziasszonyként Pusztainé Varga Nikoletta értékelte idén.

