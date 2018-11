Altatás elől menti meg a nehéz sorsú ebeket a jószívű állatbarát

Önerőből működtet egy kutyamenhelyet néhány hónapja becefai otthonának kertjében Torma Dávid. Célja egy olyan alapítvány létrehozása, melynek segítségével minél több altatásra ítélt állatot megmenthet, majd később örökbe adhat.

Az ember és a kutya között ősidők óta létezik egy különleges kapcsolat, ami a mai napig összetartja őket. A hűség mellett a legfontosabb dolog, ami működteti állattartó és kutyája kapcsolatát, a bizalom. A gazdik többsége legjobb tudása szerint gondoskodik kedvencéről, azonban sajnos néhányan hamar megunják az ebet, bántalmazzák, legrosszabb esetben kidobják a feleslegessé vált társat.

Többek között ez ellen küzd a becefai Torma Dávid, aki önerőből, adományokból saját telkén épít kenneleket. Idén nyáron kezdett bele a munkálatokba, összesen harminc, egymástól elválasztott részt tervez, eddig tizennéggyel már elkészült. Általában mindent egyedül végez, barátok, ismerősök csak néha segítenek neki. Jövőre már fűthetővé szeretné varázsolni a helyiségeket, egy ismerősétől kapott ajánlat alapján napelemek melegítenék a kutyák lakhelyét a hideg téli napokon. Mivel télen hamar sötétedik, emiatt lámpákkal is felszerelné a kenneleket. Továbbá a telek hátsó részébe kutyafuttatót tervez.

Az építkezés megkezdése előtt Dávid minden szomszédjától beleegyezést kért. – Addig nem építettem egy kennelt sem, ameddig minden környékbelit személyesen meg nem kérdeztem róla. Áldását adta rá mindenki, csak annyit kértek, hogy éjszaka ne legyen ugatás, de nincs is. – fogalmazott a férfi.

Talált már kidobott kutyakölyköket, mentett olyan ebet, akit öt évig pincében tartottak, vagy olyat, aki a bánásmód miatt megharapta volt gazdáit. – A legfőbb célom, hogy az altatás elől mentsem meg a kutyákat, nemcsak a környéken, hanem akár országszerte is – mondta. Hogy csak néhányat említsünk többek között Nyíregyházáról, Túrkevéről, Győrből és Debrecenből is érkeztek hozzá nagy bajban lévő kutyák. Az egyik aktuálisan nála lévő ebnek a nyakába nőtt a kötél, ödéma lett rajta, mára már szépen gyógyul a sebe.

– Úgy kezdtem el ezt az egészet, hogy nem a fajta mentését helyezem a középpontba, nem csak bull típusú kutyákat akartam menteni és foglalkozni velük. Bár be kell vallanom, nekem mindig is ilyen kutyáim voltak, ezért ha olyan felkérés érkezik, hogy ilyen kutya van veszélyben, ha lehetőségem van, mindig cselekszem.

Nem árt tudni, míg egy hétköznapi bajbajutott kóbor kutya több-kevesebb sikerrel, de gazdira talál, az ilyen kutyákkal sokan előítéletesek, tartanak tőlük, így ezek a bull típusúak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem találnak gazdákra, otthonra. Dávid éppen emiatt is minden kutyával naponta foglalkozik, játszik velük, megfelelően lefárasztja őket, de ezt csak egyenként tudja megtenni, az ebek jellege miatt.

Minden kutyát ivartalaníttat az örökbe adás előtt – ez, mint mondja, alapszabály nála –, az állatorvos pedig chippel és különböző oltásokkal látja el az ebeket. A legnépszerűbb közösségi oldalra is gyakran feltölt a kutyákkal kapcsolatos képeket, történeteket, tudnivalókat, több szervezettel is kapcsolatban van, akik gyűjtenek neki, de további segítségeket is szívesen fogad.

Az ebek etetése, területük tisztítása, ürülékük elszállítása igen költséges

A kennelek építése mellett a kutyák etetése is hatalmas összeget emészt fel, egy hónapban 6-700 kg száraz táp és heti 50 kg farhát a kutyák adagja. A kutyaürüléket is gyűjteni kell zsákokba, melyet a kővágószőlősi Álhubál Nonprofit Kft. szállít el és semmisít meg.

A kertes házakban élők többsége a mai napig saját telkén temeti el az elhunyt kisállatot, mivel az ide vonatkozó 45/2012. (V. 8.) VM rendelet egy bekezdése szerint kedvencünket el lehet temetni a kertben – évente legfeljebb 100 kg össztömegig – minimum 60-70 centiméter mélyre, de csak ott, ahol a talajvíz legalább 1,5 méterrel a felszín alatt van. A temetés helyét a szomszéd kerítésétől minimum 1,5 méteres távolságra kell meghatározni, majd az állat elpusztulásáról tájékoztatni kell az illetékes állatorvost, és kérni kell az állat chipregisztrációjának a törlését. Dávid természetesen nem járhat el hasonló módon, tehát ha bármilyen okból kifolyólag elhullana egy állata, azt is a kővágószőlősi cég intézné, piaci alapon.