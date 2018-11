Amerikai Apache-ok szálltak a légterünkben

Többen osztották meg közösségi oldalukon, hogy szombat délután több katonai helikopter szállt egymás mellett a baranyai légtérben.

A geresdlaki polgármester, Habjánecz Tibor saját Facebook-oldalán posztolt egy fotót, ahogy öt gép száll el a település felett. Több kommentár is érkezett hozzá, itt számoltak be róla, hogy Kozármisleny felett is elhúztak katonai alakzatban a helikopterek. Voltak akik poénosra vették a formát és gőzgombóc-vadászoknak keresztelték a gépeket.

Az eset kapcsán hétfőn megkerestük a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályát, ahol közölték, hogy november 10-én a Magyar Honvédség helikopterei nem repültek az említett térség felett.

Tegnap azonban a pogányi reptér ügyeletesétől megtudtuk, hogy az amerikai légierőnek az Apache típusú helikopterei szálltak át a baranyai légtéren. Mint elmondta, az amerikaiaknak Romániában és Olaszországban vannak bázisaik, és sokszor jönnek-mennek a gépek a két ország között.

– Most egy kicsit északabbra tolódott az útvonaluk, és a magyar légtér felett járnak – tette hozzá.