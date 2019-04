Amikor egy menyecske sem maradt szárazon

A húsvéti időszakot a szép idő beköszöntével mindig is a vidámság jellemezte. A házunk tája tavaszias köntösbe öltözött, amihez mindent be lehetett szerezni a húsvéti vásárokon, vagy a falu ügyes asszonyaitól.

Világszerte elterjedtek az ilyenkor szokásos játékok is, a tojásgurítás, tojásösszeütés, a tojáskeresés, a tojástánc és a tojásfutás is jellemző volt ebben az időszakban. A kistelepüléseken megmaradt szokásokat pedig időről időre próbálják a városokban is megeleveníteni.

Minden ünnepünkhöz tartozik valamilyen tradicionális étel, ezért az is fontos volt, hogy a legszebb sonkát, tojásokat, bárányhúst be tudjuk szerezni a vásárokban. Előfizetőink kedvelték az egykori, ünnepekhez kötődő játékainkat is, húsvétkor a húsipari vállalat sonkáiból válogathattak nyerteseink.

A locsolkodó fiúk házról házra jártak, csoportosan zúdították a lányokra a vödör vizet, valahol pedig szódás szifonnal üldözték a menyecskéket, hogy a faluban egy asszony se maradjon szárazon. Jellemző volt a csütörtöktől nagyszombatig tartó kerepelés is, talán néhány helyen maradt még ebből a szokásból is valamennyi.

Ma már, ha a kistelepüléseken eltűnni látszanak is a hagyományok, azért szinte minden falu rendez a gyerekeknek húsvéti kézműves foglalkozást, amikor is a nyuszihajtogatástól a kosárkakészítésig bármit elkészíthetnek a résztvevők, sőt, a nagymamák ma is előszeretettel adják át tojásfestő technikáikat a fiataloknak.