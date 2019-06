Amikor még sorban álltunk a telefonhívásért

A nyolcvanas években hazánkban a távközlésben kizárólag analóg módon működő rendszerek voltak.

Finoman szólva sem volt jellemző akkoriban, hogy minden háztartás rendelkezzen legalább egy saját telefonkészülékkel. Akiknek azonban volt, emlékezhetnek a jellegzetes recsegés-ropogásra, ami a kagylóból szűrődött ki – már ha egyáltalán volt vonal. Ugyanis ezeknek a rendszereknek az egyik legnagyobb problémája éppen a hangminőség volt. Akinek otthon nem volt készüléke, az sem számított feltétlenül elveszett embernek: ez idő tájt terjedtek el a telefonfülkék, amelyek előtt kígyózó sorok álltak, arra várva, hogy telefonálhassanak.

Csupán a kilencvenes évek végére sikerült teljes mértékben leváltani a régi analóg központot digitálisra.

A digitalizációnak köszönhetően az analóg készülékeket az utcákon lassan lecserélték elektronikus társaik, amelyeket már a jól ismert telefonkártyával is lehetett használni. (S nem mellesleg a telefonkártyákat gyűjteni is lehetett – egy-egy szebb példány komoly összegekért cserél gazdát manapság.)

Végül a 2000-es években elkezdtek elterjedni az általunk ismert mobilkészülékek elődei, amelyek szépen, lassan le is váltották a vonalas telefonokat a háztartásokban. Ma már kevesen használnak vonalas telefont, az utcai fülkék pedig szinte köztéri szobrokká váltak.