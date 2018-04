Angyalbőrbe öltöznek az egyetemisták

Az egyetem hatvan hallgatója kötött önkéntes tartalékos szerződést ünnepélyes keretek között a Magyar Honvédséggel, így a kiképzést követően részt vállalhatnak a hivatásos haderő tevékenységének támogatásában, többek között az árvízi védekezésben, protokoll jellegű feladatok ellátásában, illetve katonai jellegű cselekmények végrehajtásában is.

Berke Gyula, a PTE oktatási rektorhelyettese elmondta, az utóbbi években folyamatosan javult a honvédség megítélése, nőtt az érdeklődés a honvédelmi tevékenység, illetve szolgálat iránt, nemcsak a civilek, hanem az egyetemi polgárok körében is. Egyre több diák vállal önkéntes tevékenységet, például árvízhelyzetben, illetve most a hivatásos katonák munkájának kiegészítésére, támogatására.

Takács Attila dandártábornok, a HM Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka elmondta, a honvédség komoly fejlődési pályára állt, az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi és haderő-fejlesztési programját – Zrínyi 2026 – indította el tavaly. A tervezet alapján új alapokra helyezik a tartalékos rendszert is, amelyben húszezer önkéntes katonával számolnak, és minden járásban felállítanak egy területvédelmi egységet.

Felhívta a figyelmet a jelentkezők motivációjára, a kiképzés élményszerűségére, fontosságára, amely során egyaránt fejlesztik az egyéni kompetenciákat, az állóképességet és az egészségügyi felkészültséget. Mint mondta, inkább egy vödör verejték gyakorlás közben, mint egy csepp vér a harcmezőn.

Gábriel Róbert, a Természettudományi Kar dékánja utalt rá, fontos az ország felkészítése a vészhelyzetekre, a területvédelmi tartalékosok pedig szükség esetén erejükön felül is megvédik környezetüket, családjaikat.

A kihívásokat keresik az újoncok

Az ünnepség keretében Kárpáti Emma és Amrein Dániel írta alá a szerződést a hatvan diák képviseletében. Amrein Dániel elmondta: – Számomra az egyetemi évek alatt is fontos az önkéntes tevékenység, ezért is örülök annak, hogy csatlakozhattam egy olyan szervezethez, amelyben a közjót tudom szolgálni. A tartalékos szolgálat kapcsán szeretnék új embereket megismerni, új barátságokat kötni, illetve a személyes fejlődéshez is jó hasznát veszem.

Kárpáti Emma érdeklődésünkre elmondta, az egyetemi évek alatt mindenki keresi a kihívásokat, ez a kiképzés, illetve katonai szolgálat pedig kitűnő lehetőséget biztosít erre. – Az egyetemi toborzás kapcsán tudatosult bennem, hogy mindig is érdekelt a honvédség, ahol megismerkedhettem a fegyverekkel, a katonai hivatással. A honvédség biztosít egy olyan közeget, ahol megismerhetjük magunkat, társainkat, illetve valódi csapattá kovácsolódhat ez a század. Én a diploma megszerzése után akár a hivatásos katonai pályát is vállalnám.