Anyósa kertjében futott 42 km-t a pécsi srác

Karanténmaratont futott a pécsi Dr. Cselik Bence. Nem is akárhol: anyósa kertjében, a málnabokrok és a körtefák tövében. Élményeiről elsőként a bama.hu-nak beszélt.

A városban egyedülálló ez a karanténmaraton

Dr. Cselik Bence lábában már több ezer kilométer van, most mégis kicsit másképp tette bele azt a maratoni távot. A 42 kilométert anyósa és apósa kertjébe álmodta bele, ahol a veteményest és a családot kerülgetve végül teljesítette is 4 óra 43 perc alatt. Szerintünk ő Pécs első karanténmaratonistája, de megkockáztatjuk, hogy Magyarországon sem műveltek ehhez hasonlót. És most nézzük a részleteket!

Miért csinálta?

Bencének „nem mentek el otthonról”, épp ellenkezőleg. Az Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Kar adjunktusaként előadásokat is tart a sport jótékony hatásáról. Most tiszteletből, buliból futott. És új kihívást indítva ezzel!

– Egyik ismerősöm kihívott, hogy dekázzak wc-papírral. Tudtam, hogy az nem megy, ezért rögtön a futás felé fordultam, amit évek óta csinálok – meséli Bence, aki teljesítette már az Ironmant is (3.8 km úszás, 180 km biciklizés, 42 km futás). Bence most azok előtt is tiszteleg, akik felkészültek a versenyekre, de nem jutottak el odáig.

Miért pont a kedves mama kertje?

Bencéék egy 54 négyzetméteres panellakásban élnek Kertvárosban, de feleségének szülei viszont kertes családi házban laknak, akik azonnal megengedték a vejüknek, hogy kijárja a füvet.

– Anyósom azt mondta, ha kikerülöm a veteményest, akkor nincs akadálya – meséli nevetve Bence, aki gyorsan hozzátette: ez azért adott némi fejfájást a futás alatt.

80 méter volt egy kör

A futás alatt különböző „terepviszonyokkal” kellett Bencének megküzdenie.

– Ezt a kertet ne futópályaként képzeljük el. A körtefák és málnák között szlalomozni is kellett, ami olykor meg is karistolt. De hát, ez volt a legkevesebb bajom – mondja Bence.

527 kör + 30 méter = 42 km

Aki futott már maratont az tudja, ekkora távnál minden eszébe juthat az embernek. Vagy épp ellenkezőleg: kiesik minden és csak létezik. Sokan ilyenkor el is felejtik, hogy futnak. Bence ez utóbbi kategóriába tartozik. Ezért a körök számolása volt az egyik legnehezebb feladat számára. Először krétával akarta táblán jelölni, hogy hol tart. Majd úgy döntöttek, hogy fejben számol.

– Na, ez a fejben számolás csupán 20-ig ment, amit a feleségemnek és anyósomnak bekiabáltam körönként. Ők írták – mondja Bence.

De aztán jött a csirkepaprikás és a mélypont

Bencének a holt pont ebédidőben következett be. No, nemcsak azért, mert a csirkepaprikás illata belengte a kertet és a déli harangszónál a család azonnal az asztalhoz ült.

– Volt itt más is, amire nem számítottam. A folytonos körbefutás miatt megfájdult a térdem és bár váltottam irányt, az sem volt jó taktika – mondja Bence, aki itt már nem szólt a családjához, csak ment mint egy tank előre.

A cél és a hogyan tovább

Bence végül 4 óra 43 percet futott, amivel 42 kilométert tett a lábába egy 80 méteres kertben. Így magáénak tudhatja Magyarország első karanténmaratonistája – vagy ahogy ő említette karaton – címét, amihez ezúton is őszintén gratulálunk! Bence viszont nem szeretné ezt a címet csak magáénak tudni. Kihívja azok a futókat is, akik éreznek magukban elég ambíciót, hogy csatlakozzanak hozzá!

Innentől a futóknak szól a cikk

Bencével évek óta ismerjük egymást (a szerk.) ezért kicsit hosszabban is faggattam őt. Mivel az internet nem kér nyomdafestéket, engedjétek meg, hogy leírjam gondolatait.

Fel lehet egy ilyenre készülni?

Bence tíz éve fut, nála a 10 kilométer az alapfutás. Ugyanakkor az anyós kertjének meghódítására nem készült, maximum fejben.

– Körülbelül két hete döntöttem el, hogy ezt megcsinálom. Láttam egy francia fiút, aki az erkélyén tette meg a 42 kilit. Késztetést éreztem, hogy csatlakozzak én is. A barátom wc-papír gurigás kihívása pedig megadta a végső lökést – meséli nevetve Bence.

Frissítések

Egy ekkora táv megtételénél tudjuk, nem mindegy mikor és hogyan és mit frissítünk.

– A terv az volt, hogy 100 körönként frissítek. Ez a taktika bejött, sőt egyfajta minicélt is adott – mondja Bence, aki minden 100. körnél nagyon örült, hogy elért valahova, pedig „csak” egy kertben futkos körbe-körbe.

Monotónia tűrés extrákkal

– Amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtem futni, akkor mondták, hogy a monotónia tűrés tanulható. Ezért is tudtam teljesíteni az Ironmant. Ezek szerint ezt nem felejti az ember. Teljesen kikapcsoltam, nem gondoltam semmire, csak számoltam a köröket – vallja Bence.

Amatőr futó hatalmas sportszívvel

Dr. Cselik Bence 32 éves, a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Kar Sporttudományi Intézetének adjunktusa, emellett a Fittbike SE tagja. Ezzel a futással a tiszteletét is szerette volna kifejezni az egészségügyi dolgozók illetve azok iránt, akik ebben az évben készültek ugyan, de a világjárvány miatt nem jutottak el a versenyig. Bence azt tervezi, hogy a jövő héten a pogányi Táltos Futás lesz a következő versenye a mama kertjében. Mi szurkolunk! Hajrá Bence!