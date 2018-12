Aranyérem, választás, zuhanás: idén sem volt időnk unatkozni

Visszatekintésünkben hónapról hónapra lebontva idézzük fel, hogy mik voltak az idei év legfontosabb eseményei Pécsen és Baranyában.

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincs szilveszter! A legfinomabb receptek az év utolsó napjára

Január

Az év elején kiderült, hogy Baranyában van egy olyan település, ahol az aktív lakosok közül mindenki dolgozik. A település neve Almáskeresztúr, és a csoda kulcsa nem más, mint a közmunka. Ezen a téren a váro-sok közül Kozármisleny teljesített a legjobban. A hónap közepén ünnepélyes keretek között nyitották meg a pécsi kaszinót a Domus Áruház földszinti részén, amely 2017 decemberében kezdett el üzemelni a városban. A zártkörű rendezvényen rengeteg prominens személy vett részt. Kiderült, hogy a legnagyobb nyereményt január elsején fizették ki. Fortuna istennő rámosolygott egy szerencsés játékosra, aki aznap egy kisebb lakás árával gazdagodott: a kaszinót tizenegymillió-ötszázezer forinttal hagyta el.

Február

Phjongcshangban tartották meg ebben az évben a téli olimpiai játékokat. Két pécsi gyorskorcsolyázóért, Knoch Viktorért, Burján Csabáért is szoríthattunk, akik váltóban indultak Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang társaságában. A négy magyar fiú megszerezte az ország első téli olimpiai aranyérmét, egyúttal 1980 óta az első érmét. A játékokról hazatérő pécsi sportolókat több mint kétezer ember köszöntötte a baranyai megyeszékhelyen. Burján Csabát és Knoch Viktort a pécsi közgyűlés Pro Civitate díjával tüntette ki, az olimpiai bajnokok egyúttal két – egy helyi autókereskedő jóvoltából a részükre tartós használatra bocsátott – Toyota C-HR típusú autó indítókulcsát is átvehették a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Március

Rangos lista értékelte a Pécsi Tudományegyetemet. A londoni Quacquarelli Symonds tudományterületenként listázta a világ legjobb felsőoktatási intézményeit, ennek alapján a PTE az élet- és gyógyszertudományok területén az előkelő 451–500. pozícióba került. Külön siker, hogy a terület egyik alkategóriájában, az orvosképzés területén a még magasabb, 301–350-es sávban szerepelt a pécsi egyetem. Ebben a hónapban egy másik sikernek is örülhettünk. A megyénkben ugyanis Tésenfa településen volt a legnagyobb mértékű az újszülöttek számának növekedése. Az elismerést a KSH 2016-os adatok alapján kapta meg a száznyolcvan lelkes kis baranyai település, amely mostantól büszkén viselheti a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona címet.

Április

Az elemzők az országgyűlési választások előtt úgy gondolták, ha magas lesz a részvétel, akkor a Fidesz-KDNP-t megszorongathatja az ellenzék. A választási kedv magasra rúgott, hiszen az urnák elé a választópolgárok több mint hetven százaléka járult – de a jóslatokat meghazudtolva a Fidesz-KDNP nyert elsöprő fölénnyel. A megyében egyedül Mellár Tamás tudott nyerni függetlenként Csizi Péter ellen, a másik három körzetet a Fidesz-KDNP képviselői (Hoppál Péter, Hargitai János és Nagy Csaba) vitték el. Listáról Baranyából bejutott még Bánki Erik (Fidesz-KDNP), Tóth Bertalan (MSZP), Keresztes László Lóránt (LMP). Gémesi György lemondása miatt megüresedett egy hely, amit Hohn Krisztina (LMP), Martonfa korábbi polgármestere vett át.

Május

Becsapódott a kukoricásba és kigyulladt Pogány közelében egy kisrepülőgép. A repülő a felszállás után tett két kört a levegőben, majd ezután zuhant a kukoricásba. A balesetben két férfi vesztette életét. A 410 kilós repülő géptestét a Magnus Aircraft Zrt. fejlesztette és gyártotta, a hajtásrendszert pedig a Siemens mérnökei készítették. A hatósági vizsgálat azonnal elkezdődött, sőt, ebbe a munkába a német cég is beszállt. A Közlekedésbiztonsági Szervezet hatósági jelentése szerint nem merült fel arra vonatkozó bizonyíték, hogy a légijármű szerkezete vagy valamely rendszere az eset előtt meghibásodott volna. A rendőrség közlekedés gondatlanságból elkövetett veszélyeztetése miatt folytatott nyomozást, amelyet az elkövető halálára való tekintettel megszüntetett.

Június

Fergeteges katalán dob-show-val indult Pécs egyik leglátványosabb rendezvénye, a harmadik Zsolnay Fényfesztivál. Harminc helyszínen közel száz program, köztük háromdimenziós fényfestés, utcaművészeti kavalkádja várta a fesztiválozókat. A teljes belvárost behálózó Fény Útja huszonöt állomása összesen tizenkétezer négyzetméternyi vetített felületen kelt életre. A legtöbben a Zsolnay Light Art nemzetközi mapping-versenyre voltak kíváncsiak. Egy égi jelenség tette még fényesebbé a programot: a székesegyház épületére vetített alkotások alatt egy tűzgömb suhant át a templom felett. Az idei évben négy napig tartott a fesztivál, melyen több mint 70 ezer látogató vett részt. Nem csak játék a szavakkal, hogy ez a rendezvény volt az év legfényesebb fesztiválja.

Július

A diákok végre letették a tollat, az iskolatáskát és kezdetét vette a nyári vakáció. Igaz, még várni kell a pécsi élményfürdővel és sportcsarnokkal is rendelkező sportkomplexum felépítésére, azért strandolni a közeli helyeken még lehetett. Sokan a Pollack-strandot választották, ahol idén is megtartották a „Balaton-átúszást”. Népszerű volt az orfűi szabadstrand és természetesen a Harkányi Fürdőfesztivál is, ahol megrendeztél a hagyományosnak mondható vízespólóversenyt, melyen a 18 éves Pucher Gréta diadalmaskodott, míg a pocakszépségversenyen a ver-sendi Barjakter Fábián győzött. A fesztiválozók sem unatkoztak, dübörgött az Ördögkatlan, a Nagynyárádi Kékfestő Fesztivál és a mohácsi Dunamenti Halfesztivál.

Augusztus

Tavaly Magyarsarlóst nem kímélte az ítéletidő, idén Abaligetre csapott le a tornádó erejű szél. Pápai László halőr, aki 35 éve él már a faluban, lapunknak elmondta, hogy ilyen ítéletidővel még nem találkozott, mint augusztus 22-én. „Hirtelen besötétedett, és pillanatok alatt lecsapott a vihar. Fák, oszlopok dőltek ki, a kempinget elöntötte az iszap”, mondta. A romok eltakarítása több napot vett igénybe. Ugyanebben a hónapban figyelt fel az egész ország a merenyei horgásztóra, ahol idén is számos rekordfogás született. Tavaly a negyvenkilós ponty, Púpos fotója járta be az országot, most pedig egy kapitális harcsa akadt Séner Zoltán horgára. Elsőre hetven kiló körülire becsülték, aztán a mérlegelésnél kiderült, hogy 87 kilogramm a súlya.

Szeptember

Óriási dugók alakultak ki Pécsen az iskolakezdéskor, mivel több helyszínen is útfelújítások, munkálatok zajlottak – többek között az Árpád-hídon, a Surányi úton, a Magaslati úton, a Siklósi úton. Volt olyan olvasónk, aki Hirdről ötven perc alatt jutott be a belvárosba – ezt az utat korábban huszonöt perc alatt tette meg. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb léptékű útfelújítását végezte a megyében. A pécsieken kívül huszonkilenc útszakaszt újítottak fel – összesen 43,6 kilométer megújuló útszakasz mellett elvégezték a három kiemelt jelentőségű híd, a pécsi Árpád-híd (egypúpú), valamint a 6-os számú főút apátvarasdi és bolondúti völgyhídjának teljes rekonstrukcióját is.

Október

Két átadóünnepségre is sor került. Elkészült a Magnus Aircraft Zrt. repülőgépgyártó első üzeme Pogányban: az első ütemben egy 1900 négyzetméteres összeszerelő üzem és 300 négyzetméteres irodahelyiség épült fel, mintegy 3 milliárd forintból. Az összeszerelő üzem kapacitása évi 100 repülőgép elkészültét teszi lehetővé, mely a második ütem befejeztével – azaz jövő év márciusa környékén – megduplázódik. A másik ünnepi átadóra Pécsen került sor, melyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Az egykori szennyvíztelep helyén épült fel a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia, amely egy három pályából álló kosárlabdacsarnokkal, állandó lelátóval, továbbá 1500 férőhellyel bővíthető mobil lelátóhellyel rendelkezik.

November

Jó ütemben halad a pécsi Dóm tér felújítása. A 4000 négyzetméteres tér több mint 600 millió forintból újulhat meg. A munkálatok tavasszal kezdődtek, és az év végére a java része már el is készült. A vöröses és fekete gránitlapokat svédországi bányákból hozták. Ha befejezik az elkerített nyugati részt, akkor állnak neki a most átjáróként használt 4-5 méteres sávnak. Idén tavasszal elsőként a Pécsi Tudományegyetemen alakult meg az önkéntes tartalékos század. A kiképzésük nyáron indult, és november 22-én hatvannégy egyetemista le is tette esküjét. A magyarországi önkéntes tartalékos katonai szolgálat létrehozásának az volt a célja, hogy az abba belépők kiegészítsék, és olykor tehermentesítsék a hivatásos állományt.

December

A Dunántúli Napló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Igazgatósága és a kamara immár hagyományosan a Top 100 gáláján köszöntötték az év legjobb gazdasági teljesítményét nyújtó cégeit és vállalkozóit. A legjobban teljesítő gazdasági társaság között ezúttal a Mecsek Füszért Zrt. vitte el az első helyet, megelőzve az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat Zrt.-t. A dobogó harmadik helyén a Hauni Hungária Kft. végzett. Díjat kaptak a baranyai váro-

sok legnagyobb adófizetői: Pécsett a Hauni Hungária Kft., Komlón a Polytec Komló Kft., Kozármislenyben a Pannon Busz-Rent Kft., Mo-hácson a Kronospan-MOFA Hungary Kft., Sellyén a Agrokémia Sellye Zrt., Siklóson a Bern Építő Zrt. és Szigetváron a Schenk és társa Kft.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS