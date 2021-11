Aranyfelvásárlást ajánlva kopogtat be a házaló Pécsen

Tolakodó, agresszív módon régiség, illetve arany felvásárlását ajánlgatva csengetnek be főként idősekhez házalók – volt ahonnan az ajtót nyitó akarata ellenére vittek el értékeket, egy ezrest adva érte. Kertvárosból több panasz is befutott szerkesztőségünkhöz, a rendőrség hangsúlyozza: idegeneket soha ne engedjünk be a lakásba!

– Ismeretlen férfi kopogtatott végig a minap Pécsett, a Kodolányi János utca egyik társasházában – aranyat szeretett volna felvásárolni, irreálisan magas áron. Tolakodó volt, erőszakos. Vélhetően nem arany vásárlása volt a célja, hanem hogy feltérképezze, ki tart otthon értékeket, ki él egyedül – hívta fel a figyelmet a DN SMS rovatában a minap egy olvasónk. Egy másik, szintén kertvárosi olvasónk által jelzett esetben régiségvásárlási szándékkal csengetett be egy férfi a lakásba múlt csütörtökön dél­előtt – 73 éves mozgássérült férfi nyitott ajtót, aki hiába mondta, hogy nincs semmi, ami eladó, az ismeretlen bement a szobába, a vitrinből kivett két szobrot, két réz gyertyatartót és egy vázát, majd az asztalra dobott egy ezrest, mondván, hogy akkor ő most ezeket megvette. – Hiába volt a tiltakozás, a férfi elvitte a tárgyakat, kihasználva az erőfölényét, és a sokkot, amit a fellépésével okozott – írta levelében olvasónk, aki bejelentést is tett a rendőrségen. Az esetek kapcsán a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság legfontosabb tanácsa, hogy soha ne engedjünk idegeneket a lakásba, udvarba, bármilyen ügyre hivatkoznak, bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy éppen segítséget kérnek! – A lakásajtókat, kertkapukat tartsuk zárva a nappali órákban is! – hangsúlyozzák. Hozzátéve, hogy ajtónyitás előtt mindig meg kell győződni arról, hogy ki áll a bejárat előtt, és célszerű biztonsági láncot felszereltetni. – A megtakarításainkat lehetőség szerint tartsuk bankban, aki mégis tart otthon nagyobb összeget, idegenek előtt ne vegye elő! Óvakodni kell a házaló árusoktól, a rosszullétre, betegségre hivatkozó idegenektől – emeli ki a rendőrség. Ha valaki mégis bűncselekmény áldozatává válik, vagy arra gyanakszik, hogy be akarják csapni, értesítse a rendőrséget a 112-es központi segélyhívón.