Aranylott a helyi méz Szentlőrincen

Ködös volt a szombat reggel Szentlőrincen, de a rideg időjárás csak még jobban kihozta a magyar termelői mézek aranyló színét az V. Baranyai Mézes-Mázas Napon.

Minden a mézről, a mézkészítésről szólt szombaton az V. Baranyai Mézes-Mázas Napon. Voltak ehhez kapcsolódó játékok, az árusok különféle mézeket kínálták, de még az előadásokon is az édes finomság került a középpontba.

Sokan kilátogattak a rendezvényre, jól is esett abban az időben mézet kóstolni. A program kilenc órakor kezdődött a mézlovagrendek felvonulásával, ezután mézszentelés következett. Köszöntőt mondott többek között Erdős Norbert Európa Parlamenti képviselő, és Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

A programon idén először horvát szakemberek is részt vettek, hiszen az Országos Magyar Méhész Szövetség (OMME) és a Horvát Méhész Szövetség 2018-ban egy együttműködést kötött. May Gábor, az OMME baranyai szaktanácsadója elmondta, az együttműködés keretében a szervezetek részt vesznek egymás rendezvényein, indulnak a mézversenyeken, közös pályázatokat adnak be, segítik a horvát és magyar méhészek közötti összefogást.

A rendezvényen széles volt a kínálat a különböző hárs-, akác- és virágmézekből, a látogatóknak talán fel sem tűnt, hogy rossz volt az év a méhészek szempontjából.

– Gyenge volt az idei év

– tudtuk meg May Gábortól. – A repce és az akác jól virágzott, de a végén csapadékosra fordult az időjárás. A napraforgó is csak a felét adta az idei évnek. A dél-dunántúli méhészeknek egyedül a hárs segített, abból jobb volt a termés.

A szakmai programokon és a vásáron túl a gyermekeknek játékokkal kedveskedtek. Hűtőmágnest készíthettek, az interaktív sátorban pedig egy méhkaptárba csöppenhettek.