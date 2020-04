Arra kérik Péterffyt, fejezze be végre a duzzogást

A balliberális városvezető, Péterffy Attila ismételten is a kormányt hibáztatja, ezért a nemzeti oldal arra kéri, hogy fejezze be a duzzogást és a sértődött levelek írogatása, facebookozás helyett vállalja a felelősséget, hozzon szakszerű döntéseket Pécs érdekében.

A nemzeti oldal részéről, Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője úgy nyilatkozott, hogy saját közleményében ismerte be Péterffy Attila – minden bizonnyal véletlenül- , hogy fogalma sincs a városirányításról, de még a saját felelősségi köréről sem. Mint mondta, Soltész Miklós államtitkár kedden tételesen, számokkal és tényekkel cáfolta Péterffy rágalmait, miszerint a kormány magára hagyta volna Pécset. A polgármester az erre tett sértődött válaszában Csizmadia szerint elismerte, fogalma sincs arról, hogy mi lenne az ő dolga polgármesterként a facebookozáson túl.

Péterffy ugyanis azt írta, hogy a kormány azért nem segíti Pécset, mert „cégeinket, intézményeinket magunk látjuk el védőeszközökkel, fertőtlenítőszerrel, az idősek, rászorultak ellátásáról egyedül gondoskodunk”. Csizmadia felhívta a polgármester figyelmét, hogy az önkormányzat működtetése az ő feladata, nem pedig másé, és nem a kormánynak kell gondoskodnia a város különféle gazdasági és egyéb társaságairól.

– Felfoghatatlan komolytalanság azt várni a magyar kormánytól, amely az egész országban szervezi a járvány elleni védekezést – a hiteles nemzetközi statisztikák és a WHO-nyilatkozatok szerint igen jól -, hogy még a pécsi önkormányzat cégeiről, társaságairól is gondoskodjon – fogalmazott. Hozzátette: Péterffynek felesleges tudnia azt is, hogy pontosan hány koronavírusos beteg van a városban, mivel úgy kellene döntéseket hoznia a szakmai ajánlások szerint, mintha mindenki beteg lenne, hiszen ez a lényege a kijárási korlátozásnak és a távolságtartás elvének is. A betegadatokat pedig azoknak kell tudniuk, akik a gyógyítással foglalkoznak – szögezte le, egyben megkérte a városvezetőt, hogy a „duzzogás és a másokra mutogatás helyett vállalja a felelősséget, hozzon végre szakszerű és gyors döntéseket a város érdekében”.

Maszkok mellett politikai propaganda

Miközben a pécsi lakosság számos áldozatot hoz azért, hogy minél kevesebb beteg legyen, a közpénzből megvásárolt és kiküldött maszkok mellé propagandairatot is küldött a városvezetés. Péterffy lépését sok pécsi ízléstelennek tartotta, állításaira Soltész Miklós államtitkár reagált. Péterffy ezt „felesleges leckének” nevezte újabb közleményében, amiben megismételte a kormány kritizálását, és közölte, hogy a védekezés „önmagában is komoly teher, és csak tetézi, hogy a kormánytól nem kapjuk meg a rendelkezésére álló információkat a pécsi megbetegedésekről”. Azt is írta, hogy rengeteg példát említhetne a szolidaritásra, aminek szellemében hozott meg döntéseket „az ellátandó gyermekeket és időseket illetően, de ez vezérli a törekvéseinket önzetlenül segítő pécsi cégeket, embereket, valamint a munkájukat a rászorultak érdekében felajánló önkormányzati intézményi dolgozókat is”.