Aszfaltoztak, kutat is fúrtak Bodán

A község önkormányzata a Magyar Falu Program több alprogramjában is nyújtott be pályázatot, ezek közül számos sikert könyvelhettek el az elmúlt időszakban.

Mint azt már korábban lapunkban is megírtuk, mintegy 15 millió forintot nyertek el a falugondnoki szolgálat támogatására. Ennek értelmében lecserélték a falugondnoki buszt. Az orvosi eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat is megvalósult, s egy másik programból két helyszínen – teleház és önkormányzat – biztosítanak ingyenesen elérhető wifit a lakosság számára.

Kovács Győző polgármestertől megtudtuk, hogy a Zrínyi utca aszfaltozására is lehetőséget kaptak, mely a közelmúltban készült el. A Rákóczi utcai járda felújításának munkálatai is véget értek, melyet saját eszközökkel végeztek. Egy zártkerti út rövidített szakaszának felújítására is nyertek támogatást, az ezzel kapcsolatos pályázatban egy kutat is fúrtak, melyet a közelben lévő kiskert tulajdonosok is használhatnak.