Átadták a harkányi fiataloknak a lakásokat

Június elsejével beköltözhetnek a harkányi fiatalok azokba a lakásokba, amelyeket a Harkányban élni jó – Esély Otthon, Harkányban elnevezésű projekt keretében két évig bérleti díj fizetése nélkül vehetnek igénybe. A lakások kulcsait a projekt keretében pályázó fiatalok a minap ünnepélyes keretek között vehették át a város vezetőjétől.

Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere elmondta, az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázati kiírása pontosan illeszkedett a városvezetés azon kitűzött céljához, hogy a fiatalokat a helyben elérhető lehetőségek megteremtésével Harkányban tartsa. Az önkormányzat a projekt megvalósítására 156 millió forintot nyert el.

A múlt héten átadott öt lakást a volt Herendi üdülő épületének felújításával alakították ki. Meglepetésként a kivitelező cég ügyvezetője, Bárkányi Zsolt – hogy a lakók költözéskor szükséges költségeit csökkentse – lakásonként ötvenezer forintot adott a beköltözőknek. A lakásokat egyébként bútorozottan kapják a fiatalok.

A projekt keretében még számos lehetőség nyílik a fiatalok helyben tartására, a program résztvevői egyebek mellett olyan ingyenes képzéseken vehetnek részt, melyekkel azután könnyebben el tudnak helyezkedni, emellett ösztöndíjrendszert is kidolgozott az önkormányzat, melyeket az itt élő és dolgozó fiatalok, valamint vállalkozások igényelhetnek.

Tavaly a fiatalok életpálya-tervezését segítő Helyi Ifjúsági Állássegítő Klub is alakult, helyileg a művelődési házon belül, itt mentorok segítenek az érdeklődő fiataloknak az álláskeresésben, elhelyezkedésben.

Máshol is megy

Az EFOP keretében egyébként az ország 66 – megyénk négy – településen valósulhat meg hasonló Esély Otthon projekt. Baranya megyében Harkányban kapták meg először a lakásokat a pályázók, de Szigetváron, Szentlőrincen és Bólyban is kihasználhatják a fiatalok a program nyújtotta lehetőségeket. Tóth-Lauts Brigitta, a szentlőrinci Esély Otthon projektmenedzsere elmondta, június közepéig egy részét, illetve július közepéig az összes lakást átadják Szentlőrincen is.