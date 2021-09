Átadták a Miroslav Krleža Horvát Oktatási Központ felújított épületszárnyát

Ünnepélyes tanévnyitó keretében adták át a Miroslav Krleža Horvát Oktatási Központ felújított épületszárnyát, amellyel egy hétéves építkezés véget ért.

Egy újabb felújítási történet fejeződött be: a pécsi oktatási intézmény a rekonstrukciónak és a bővülésnek köszönhetően sokkal inkább korszerűbb lett.

A tanintézmény egy új gimnáziumi épülettel gazdagodott, és ezáltal minden korosztálynak meglesz a saját helye, ráadásul elválasztható funkciókkal. Azonfelül a szép homlokzat immáron hat új nagytermet takar, közte tánc és zeneteremmel.

Három csoportbontásos termek is kialakításra kerültek, melyekhez tárolóhelyiségek és vizesblokkok is tartoznak. Az újításnak hála a nagy épület szükségtermei ezzel megszűnhetnek. Mindemellett informatikai szaktanterem, könyvtár, aula és iskolai büfé is színesíti majd az intézményt.

– Köszönettel tartozom a pedagógusoknak és az egész horvát közösségnek az értékteremtés és annak közvetítése miatt, melyben annyi örömünk volt. Akár köznevelési, akár kulturális intézményt tartanak fent, mindenhol előbb utóbb felcsenghet a horvát és a magyar himnusz közösen. Ennél szebb dolog pedig talán nem is lehet – mondta beszédében Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

– Egy iskola megújulásán és fejlődésén keresztül láthatjuk, és láttathatjuk, hogy mire voltunk képesek összefogva az elmúlt 10 év alatt – kezdett bele véleményébe Hoppál Péter. – Küllemében, arculatában és szolgáltatási minőségében végre valóban 21. századi körülményeket biztosít a horvát nemzetiségű fiatalok számára, hogy anyanyelvükön, saját kultúrájukat naponta megélve tanulhassanak – nyilatkozta a város országgyűlési képviselője.

A beszédeket követően sor került a megújult iskolaépület felavatására,valamint a nemzeti színű szalag átvágására.

Szebbé varázsolták az ovisok környezetét

A közelmúltban Pécsen egy német nemzetiségi oktatási intézmény, a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet óvodája is megújult és bővült. Az intézmény már közel 9 éve német egynyelvű oktatásban részesíti a gyerekeket. Az idei esztendőben nagyságrendileg 100 ovis jár a tanintézménybe, akik 4 csoportra vannak osztva. A kormány közel félmilliárd forintos támogatásának köszönhetően, megújult az épület homlokzata, kicserélték a nyílászárókat, a fűtési rendszereket korszerűsítették, valamint az új vízvezetékeket is bekötötték. Továbbá új tornateremmel büszkélkedhetnek, és az építkezéseket követően megszépült az udvar is. A csütörtöki ünnepélyes átadóünnepségen az államtitkár jelenlétében került sor a modernizált épület felavatására.