Átadták az egészségházat Szalatnakon

Három szalagátvágással is ünnepelhették tegnap délután Szalatnakon a közelmúlt nagy beruházását.

Ezt ne hagyja ki! Így tolmácsolt Szijjártó Péter Karácsony Gergelynek – a világváros vezetője nem tud angolul (videó)

A jelenlegi hivatallal szembeni többfunkciós épület újult meg, ide költözik át a polgármesteri hivatal, itt kap helyet a német nemzetiségi önkormányzat, itt lesz a szociális gondozó irodája és az orvosi rendelő, az épület oldalában pedig egy közösségi színtérként funkcionáló színpadot is kialakítottak. A hivatalos átadón részt vett Hargitai János, ország­gyűlési képviselő is.

Gulácsi Erika, a község polgármestere elmondta, a felújításra a Magyar Falu Program keretében nyertek támogatást, a beruházás összköltsége mintegy 50 millió forintot tett ki. Megköszönte az ország­gyűlési képviselő közreműködését, továbbá a kivitelezőnek és a műszaki ellenőrnek is a szakszerű munkát.

A következő napokban igénybe is veszik a megújult helyiségeket. Érdekesség, hogy egy olyan orvosi szobát is kialakítottak, ahová természetgyógyászt és különböző magán-szakorvosi rendeléseket szerveznek. Mint a polgármester elmondta, két nap alatt lett elég jelentkező a rendelésekre. Sokaknak ugyanis épp az egészségügyi problémáik miatt okoz nehézséget a pécsi szakrendelések elérése. Reumatológiai, ortopédiai rendelés már biztosan lesz, de gyógymasszőr is rendszeresen kijár majd a településre.

Hargitai János országgyűlési képviselő gratulált a községnek a beruházáshoz. Mint fogalmazott, a polgármester nagy érdeme, hogy ország-világ előtt láthatóvá tette ezt a kis falut, számos település előtt példaként áll a szalatnaki uborkatermesztés, valamint az értékteremtő közmunkaprogram. A Magyar Falu Program keretében a jövőben is olyan felhívásokat írnak ki, amelyekre a kistelepüléseken szükség van, és ezekhez forrásokat is tudnak rendelni. A kormány jövőre is tervez a Magyar Falu Programmal.