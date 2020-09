Átadták az új tanösvényt Kistótfalu határában

Nem mostanában volt akkora érdeklődés egy túraútvonal iránt, mint a szombaton felavatott Hétágfa tanösvény iránt, melynek átadóján több mint 170 kiránduló, természetkedvelő vett részt, a jelenlegi helyzetben kiemelt egészségvédelmi szabályok betartásával.

A Hétágfa Egyesület tagjai – akik ökokertet és közösségi teret működtetnek Kistótfalu határában, a Hétágfa Ligetben – évekkel ezelőtt álmodták meg a tanösvényt, azóta számos támogatót is szereztek terveik megvalósításához. Többek között a Duna Dráva Cement Kft. Zöld Megoldás pályázati támogatását is elnyerték, illetve magánszemélyek is segítették az ötletüket. Iványi Emese, a tanösvény egyik megálmodója elmondta, a falu lakói örömmel fogadták a megvalósítást, meséltek a település múltjáról, és érdeklődve vettek részt a kezdeti bejárásokon is.

Az új Hétágfa Tanösvény Kistótfaluból a Hétágfa Ligetig vezet, az állomások pedig a természet alapelemeinek (föld, víz, fa, levegő és tűz) analógiájára épülnek. A gyerekeket a felfedezésen, játékon, meséken keresztül, a felnőtteket pedig az elmélyüléssel, relaxációval és alkotással segítik abban, hogy felfedezzék önmaguk többleteit, megerősödjenek a természettel való viszonyukban. A tanösvény tájékoztató táblái csak egy kis ízelítőt adnak a különböző tematikákhoz, a teljes tartalmat az egyesület saját fejlesztésű – ingyenesen letölthető – alkalmazásában találják az érdeklődők, akik akár előre is elolvashatják azt, mielőtt nekivágnak az ösvénynek.

Az egyesület tagjai arra biztatják a természetkedvelőket, illetve azokat, akik szeretnének kiszakadni a város rohanó forgatagából, hogy akár egyénileg is fedezzék fel a tanösvényt, a végállomás, a Hétágfa Liget kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra. Emellett szervezett túrák is lesznek, a különböző tematikájú ösvényeken végigvezetve a kirándulókat.

A szombati avatóünnepségen a Hétágfa Ligetben a közösségi kert terményei és a vadon különböző ízei, az Orma Gerilla Pékség finomságai, az Ipacs Szabó birtok borai fogadták a résztvevőket, illetve a szomszéd településről a Vokányi Tésztagyár is velük ünnepelt.