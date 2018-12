Átadták Pécs legújabb útját, mecsekoldali folyosó nyílt a belvárosra

Megindulhat a forgalom Pécs új útján, amely a Mecsekoldalt a Belvárossal köti össze – jelentette be dr. Páva Zsolt polgármester és dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő pénteken reggel Pécsett újságíróknak.

Mint azt Páva Zsolt polgármester elmondta, újabb mérföldkőhöz érkezett a pécsi Mecsekoldal útjainak fejlesztésével kapcsolatos önkormányzati program, amelynek során teljes körű felújításon esnek át utak és a Miniszterelnökség támogatásával egy vadonatúj út is épült Pécsett.

A bálicsi utat és a Petőfi utcai körforgalmat összekötő szakasznál újságírók előtt a polgármester azt mondta, egy teljesen új, mintegy 400 méteres lekötőút építését fejezte be az önkormányzat, ezen péntektől meg is indul a forgalom. A jövőben már csak egy zajvédő fal építése várható a területen.

Emellett a meglévő, a pécsi belvárost északról elkerülő teljes, közel 3000 méter hosszú úthálózat fejlesztését is befejezi 2019-ben a pécsi önkormányzat. A cél, hogy a belvárostól északra, a Mecsekoldalban élő pécsiek tízezreinek közlekedését segítsék.

Páva kiemelte: a Mecsekoldalban élők mellett a kertvárosiaknak is köszönettel tartoznak az útépítésekben részt vállalók és a város.

A déli városrészben élőknek is nagy könnyebbséget jelent ugyanis, hogy szintén december 21-től a Maléter Pál út közlekedése is javul. Itt ugyanis az elmúlt hetekben teherautók is jártak, mert az állami Magyar Közút NKft. felújította az M60-as végpontját és a délnyugati elkerülő utat összekötő, a malomvölgyi tavak mellett vezető szakaszt. A Közút így forgalomkorlátozásokat kényszerült bevezetni. Péntektől azonban ismét a megszokott úton járnak a kamionok Kertváros kikerülése mellett.

Hozzátette: szintén a Magyar Közút érdeme, hogy sokéves türelem után idén elkezdték és ősz végére be is fejezték a Siklósi úti felüljáró teljes rekonstrukcióját, amely több mint 1 milliárd forintba került.

Hoppál Péter országgyűlési képviselő azt mondta, a pécsiek igényeit a Magyar Kormány jelentős mértékben támogatta, hiszen közös céljaink megvalósításához 1 milliárd forintot biztosított a Miniszterelnökség csak a mecsekoldali utak megújítása érdekében. Hozzátette: további tízmilliárdos támogatást nyújt a Kabinet más célokra.

– Pécs és a Magyar Kormány kapcsolata az elmúlt közel 9 évben mindvégig kiegyensúlyozott volt, a hiszen számos segítséget nyújtott a Kormány Pécs számára az élet minden területén. Többek között iskolák, bölcsődék, óvodák, iskolák újultak meg, s munkahelyek ezreit sikerült Pécsett megteremteni ilyen módon – mondta a parlamenti képviselő.

