Átdolgozták a szociális támogatások feltételeit

Átdolgozta szociális rendeletét a siklósi önkormányzat, amelynek köszönhetően az eddigi szociális támogatások körét is bővítették, valamint a meglévőeket módosították, vagy magasabb összeget lehet igényelni, vagy a jogosultak köre bővült.

Ilyenkor ősszel, illetve még a karácsonyi ünnepek előtt megszokott, hogy az önkormányzatok pénzbeli támogatással segítik a rászoruló családokat, hiszen mind az iskolakezdés, mind az ünnepek meglehetősen megterhelik a családi büdzsét. Mostanában az egyébként adható – tehát nem kötelezően nyújtandó – iskolakezdési támogatásról hallhatunk a legtöbbet, ugyanis nagyon sok önkormányzatnál lehet igényelni kisebb-nagyobb összeget.

– A képviselő-testület célja az új szociális támogatási rendszer kialakításával az volt, hogy a korábbinál több siklósi rászoruló lakost tudjunk támogatni a lehetőségeinkhez mérten. Az új rendelettervezet kidolgozásánál a szociálpolitikai kerek­asztal véleményét, javaslatait is figyelembe vettük – mondta Riegl Gábor, Siklós polgármestere. A városvezető hozzátette, megszavazott rendeletben növelték a támogatási összegeket, egyes pontokban a jogosultak körét kibővítették, valamint új támogatási formákat is bevezettek. Ez utóbbira példa a közfoglalkoztatottak rendkívüli települési támogatása is, melynek megfelelően kifejezetten a közmunkaprogramban hosszabb ideje foglalkoztatott munkavállalókat tudják egy évben három alkalommal támogatni.

Számukra a közfoglalkoztatotti béren kívül egyéb bérjellegű juttatást nem lehet a hatályos jogszabályok szerint kifizetni.

Szintén új támogatási formaként jelenik meg a rendszeres gyógyszer-, a lakásfenntartási, valamint a szülési támogatás is, mely utóbbi kapcsán magas jövedelemhatárt állapított meg a testület, így minden anyuka részesülhet benne.

Az idősebb korosztályról sem feledkeztek meg a 65 év felettiek egyszeri támogatásának bevezetésével. Itt is magas jövedelemhatár szerepel a javaslatban, hogy lehetőleg minden idős lakos évente egy alkalommal a költségvetési lehetőségek függvényében idősek napján, vagy advent időszakában támogatásban részesüljön.