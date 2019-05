Atlaszok és térképek veszik körül a pécsi történészprofesszort

Spanyolország királya, VI. Fülöp a spanyol nyelv és kultúra magyarországi megismertetése érdekében végzett több évtizedes munkájáért a civileknek adható egyik legmagasabb kitüntetést, a Katolikus Izabella Rend Középkeresztjét adományozta a közelmúltban dr. Fischer Ferencnek, a Pécsi Tudományegyetem történészprofesszorának.

– Hány magyar kapta már meg ezt az elismerést?

– A díj mintegy kétszáz éve létezik és talán négyen vehették át hazánkban, köztük volt egykori szegedi egyetemi tanárom, Anderle Ádám is, aki Latin-Amerika történelme felé fordított. VI. Fülöpről pedig tudni kell, hogy ifjú trónörökösként 2004-ben itt járt a pécsi egyetemen, és feleségével egy lakatot is elhelyeztek a lakatfalon.

– Igaz, hogy csaknem villányi borász lett?

– Édesapám ezt szerette volna, mivel a Villányi Állami Gazdaságban dolgozott. Aztán az induló Balatonboglári Borászathoz szakembereket kerestek, s így balatoni gyerek lettem, ahol akkoriban modellezőként hadihajókat, repülőgép-anyahajókat építettem, s ma is gyűjtök ilyen modelleket.

– Van egy másik különleges gyűjteménye is térképekből és atlaszokból.

– A történelemnek tér és idő dimenziója van, így nem tudom nélkülük elképzelni az óráimat. Kutatóútjaim során a világ igen sokféle térszemléletével találkoztam, s így hazahoztam belőlük néhányat, otthon egy szoba tele van ilyen relikviákkal.

– Mi vezette Ibero-Amerika felé?

– Említettem már a szegedi egyetemi tanáromat, emellett a szerencse és a véletlen is közrejátszott. A szerencse, mert a hetvenes, nyolcvanas években spanyol és német nyelvtudással olyan helyekre is bejuthattam, ahová a szakmából sokan nem. Például a szocialista érában egyaránt kutathattam az NSZK és az NDK irattáraiban is. Az egyik legnagyobb lökést pedig az jelentette, hogy a Chilei hadsereg és német katonai befolyás (1885–1914) dolgozatommal fődíjat nyertem 1977-ben Pécsett, az OTDK-n. Ez egész pályámat meghatározta, az akadémiai doktorimat is ennek a tér- s időbeli kiterjesztésével szereztem meg.

– Merre járt a kutatásai során?

– Németországban és Chilében több alkalommal is hosszabb időt töltöttem, emellett Kolumbiában, Mexikóban, Argentínában, Kubában kutattam, no és természetesen Spanyolországban, valamint Portugáliában.

– Ibero-amerikai érdeklődése miként érvényesült az egyetemen?

– Az egyik első ilyen, dél országaival kapcsolatos kutatóközpontot hoztuk létre, és éppen nemrég zajlottak az Ibero-Amerikai Hét tudományos és kulturális eseményei, melyet már huszadik éve szervezünk meg minden esztendőben.