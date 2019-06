Augusztus elején megelevenedik a középkor Siklóson

A Hooligans, Ganxsta Zoli és a Kartel, Balázs Fecó és neves DJ-k érkeznek a várfesztiválra.

Augusztus 8. és 11. között rendezik meg a Siklósi Várfesztivált. A Siklósi vár legkiemelkedőbb rendezvényére az idén is ezreket várnak. Ilyenkor a vár falai között életre kel a középkor: lovagi tornák, látványos felvonulás, párviadalok, trubadúrok és csatajelenetek szórakoztatják a vendégeket. Mindemellett természetesen a vásári forgatag és a folyamatos produkciók a színpadon is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy felejthetetlen élményben legyen része a rendezvényre látogatóknak.

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén a Siklósi Várfesztivál három helyett négynapos lesz. Napközben, ahogy eddig is, most is a hagyományőrzésé lesz a főszerep, a várkertben egy középkori faluba csöppennek majd a látogatók, ahol akár be is ülhetnek a törökök közé egy valódi török kávéra, a keresztény lovagok között pedig talán még egy finom hegyleve is hörpinthető lesz.

Természetesen nem csak a várkertben, hanem a vár­udvarban is megfordulnak a csapatok, ahol átadják tudásukat és megmutatják erejüket is a nagyközönségnek. Mint minden évben, idén sem maradhat el az udvari mágus, a gólyalábasok, és persze a nagyszabású csatajelenet sem. A felvonulás augusztus 10-én, szombaton 10 órakor veszi kezdetét.

Az esti programok sorában augusztus 8-án elsőként a Hooligans, majd Ganxsta Zoli és a Kartel hangja tölti be a várkertet, 9-én Balázs Fecó koncertezik a várudvarban, majd retro diszkóval zárul a nap. Tizedikén DJ Show lesz a várudvarban olyan ismert lemezlovasokkal, mint Andro, DJ Newl és Daniel Nike, valamint lézershow-val és meglepetésekkel.