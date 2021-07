Augusztusban jön a Kodály Aperitif, egy új pécsi fesztivál

A Pannon Filharmonikusok zenekar ugyan júliusban vakációra vonult, a ház is bezár egy hónapra, a nagy éves karbantartást végzik, de a Kodály Központ 10 éves jubileumán augusztusban különleges attrakcióval jelentkeznek: egyedülálló saját fesztivállal (Kodály Aperitif, aug. 18–22.).

Ezt ne hagyja ki! Gyanús tenderek sorát folytatja le a főpolgármester

Hat koncert a Kodály Központ előtt, a szabadban, a legkülönbözőbb műfajokban, a legkülönbözőbb korosztályoknak, továbbá tíz zenés családi játék izgalmas témakörökben, s ilyen sem volt még, egy hatalmas kézműves piac is nyílik a tópart körül. Erről szól a Kodály Aperitif, mely elsősorban szabadtéri eseményekkel készül, irodalommal, sokféle zenével és gasztronómiai élményekkel. Hagyományteremtő szándékkal indul a fesztivál a Pannon Filharmonikusok és a ZSÖK szervezésében, melynek legfőbb helyszínei a főbejárat előtti tér, a tetőterasz, a zongorabillentyűket idéző főlépcsősor, a park és a környező liget.

A város, a hely mediterrán jellegét igyekszik majd kiemelni a nyitóelőadás, a Pannon Filharmonikusok Rossini Gálája, de fellép többek között a Modern Art Orchestra is, továbbá először látható ebben a felállásban az ENEMVÉ (Nagy Magyar Versek) @Kodály edition. Érdemes lesz az épületet körülvevő parkban, ligetben is sétálni. A cél az, hogy évad előtt aperitifjelleggel laza hangulatú, de magas minőségű program keretében azok is megízlelhessék a zenei élményeket, akik még soha nem jártak a Kodály Központban.

Nem csak komolyzene, opera szól majd itt, jön például a Modern Art Orchestra olyan jazzsztárokkal, mint Szakcsi Lakatos Béla, Dresch Mihály, Gőz László, Szirtes Edina Mókus és Fekete Kovács Kornél. A Pannon Filharmonikusok többek között filmsorozatokhoz kapcsolódó zenei csemegéket kínál. Ennek az estnek további különlegessége, hogy a zeneművet az a kínai Vuhanban élő, Pécsett született, nemzetközi szinten elismert magyar muzsikus-zeneszerző, Keresztes Zoltán hangszereli, akit megismerhettünk a vírushelyzet kapcsán a híradásokból.

Augusztus 20-án ünnepi műsort ad a Fonó Zenekar a Pannon Filharmonikusokkal. A táncházas népzene mellett Liszt Ferenc és Kodály Zoltán művei hallhatók ekkor. Az ENEMVÉ estjén a költészeté lesz a főszerep, neves színművészek verselnek, de itt is szól majd zene. Mindezeken túl lesz gasztroudvar, borkóstoló, főzőshow, fényfestés, valamint színes családi és gyermekprogramok (MárkuSzínház, Tandem Színház, Csigaház, Babzsák, Bíró Eszter koncert). No és egy séta is Pécs Hangjai címmel a bazilikából a Kodály Központig kétórás szakmai vezetéssel, érintve Pécs zenéhez kapcsolódó ikonikus helyszíneit.

A Kodály Központban pedig házbejárást szerveznek, olyan helyekre is bekukkantva, ami máskor zárva van a nagyközönség előtt.

Az esti programokra napijegy vagy ötnapos bérlet váltható, rossz idő esetén a nagyteremben rendezik meg a koncerteket.