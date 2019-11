Az adventi időszakra kinyit a székesegyház

Ideiglenesen újra látogatható lesz december 1-től a Pécsi Székesegyház a liturgikus események alkalmával. Mint ismeretes, zajlik a felújítás, az adventi időszakban azonban lesznek ünnepi- és hajnali szentmisék a Pécsi Bazilikában.

A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint, tekintettel az adventi időszakra, a bazilika december 1. és január 6. között vasárnapi- és ünnepi szentmiséknek, illetve rorátéknak ad helyet. A rorátékra december 2–23. között reggel 6 órakor várják a híveket. A karácsonyi éjféli szentmise, majd 25-én az ünnepi szentmise (9.30-kor), valamint a Szent Család ünnepi szentmise (december 29-én 18 órakor) és az év végi hálaadó szentmise (december 31-én 18 órakor) szintén a székesegyházban lesz megtartva. Mivel a Corpus Christi kápolna még nem látogatható, a hétköznapi szentmisékre az ünnepek közeledtével is, változatlanul a Belvárosi templomban várnak mindenkit.

A teljes felújítás még nem fejeződött be. A fűtéskorszerűsítés, a szellőzési, az új erős- és gyengeáramú rendszer kiépítése, az ólomüvegablakok restaurálása, és az új védőüvegek elhelyezése januárban tovább folytatódik.

Mivel az 1960-as évektől napjainkig alkalmazott olajfűtésű rendszer nem biztosított kellő hőt a téli hónapokban, annak cseréjére volt szükség. Ennek érdekében októberben, a bazilika bezárásával egy időben elkezdődtek a bontási és építési munkák, amelyek november végére nagyrészt befejeződtek. A modernizálásnak köszönhetően a jövőben a középső padsorok alatt padlófűtés lesz, valamint a padlóba klímakonvektorokat építettek be, tehát több helyről jut majd meleg a belső térbe. A konvektorokra egyelőre ideiglenes rácsok kerültek és a szellőzőrendszer kiépítése is elkezdődött. Mindemellett a hangosítást is modernizálják.

Az altemplomban befejeződtek a régészeti feltáró munkálatok, a felújítás jelenleg is zajlik, ezért az zárva tart továbbra is. A székesegyházat januárra és februárra zárják be ismét. Márciustól nyitják meg, de még utána is lesznek munkák a templomtérben is. A teljes felújítás vége 2020 decemberére várható.