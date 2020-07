Az akácméztermés nem volt a legjobb, a napraforgó virágzik

A méhészeknek sem volt egyszerű az elmúlt időszak, hideg, majd szárazság nehezítette a munkájukat. Most a napraforgó virágzása van soron.

Az enyhe tél és a korán beköszöntött tavasz kedvezett a méhcsaládok fejlődésének, a hosszan tartó szárazság és a március végi mínuszok miatt azonban mégis gyengébb lehet az idei repce- és akácméztermés. Az elmúlt ötven év legrosszabb akácméztermése várható az idén – nyilatkozta néhány napja Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Hozzátette, nemcsak Magyarországon, de a környező országokban sem termett akácméz, ennek nyomán világpiaci felvásárlási ára két hét alatt 50 százalékkal emelkedett. Ez a tendencia megyénkben is jellemző, May Gábor, az OMME baranyai szaktanácsadója korábban az akác kapcsán lapunknak elmondta, összességében az látható, hogy 60-70 százalékos fagykár érte a megyét.

A baranyai utakat járva azt is láthatjuk, hogy egyre több helyen virágoznak a napraforgók, szívesen látogatják meg a területeket a méhek. Az OMME honlapján olvasható a szaktanácsadói hálózat által felmért napraforgó-méhlegelők fenológiai állapota. Mint írják, Baranya megyében a napraforgót később tudták elvetni a gazdák a szárazság miatt, a fejlődése is lassabb volt, mert nem kapott csapadékot. Május végén, június elején viszont gyors fejlődésnek indult, mert bőséges csapadékot kapott. A megyében hullott helyenként napi 15-20 milliméter eső is. Az agrárkamara adatai alapján a megyében 17.400 hektár napraforgó van vetve. Jelenleg is vannak fejlett növények, melyek már virágoznak és kicsit hátrébb lévők.

Évek óta tart a tendencia, hogy amint virágba borulnak a napraforgó- és kukoricatáblák, elkezdenek pusztulni a méhek. Néhány hete jelent meg a hír, déli szomszédunknál, Horvátországban súlyos méhpusztulás történt. A több tízmillió méhet érintő elhullást a gyanú szerint peszticidmérgezés, vagyis növényvédő szer okozhatta. Két évvel ezelőtt hazánkban is pont a napraforgó kapcsán fordult elő nagyobb mértékű méh­elhullás, remélhetőleg az idei évben ez nem lesz jellemző.

Hamarosan igényelhető a támogatás

Jó hír a méhészeknek: megjelent a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Válságkezelő Programból nyújtott, 1 milliárd forint költségvetésű méhészeti támogatást szabályozó rendelet. Eszerint ezer forint méhcsaládonkénti támogatásban részesülnek azok a méhészek, akik a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 2019-es rendelet alapján az idei év vonatkozásában jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkeznek. Tehát, akik a februárban igényelhető támogatást igénybe vették és megkapták a jóváhagyó határozatot a Magyar Államkincstártól (MÁK).

A támogatási kérelem 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően egy bizonyos elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a MÁK-hoz. A kincstár az átmeneti támogatást legkésőbb 2020. december 31-ig folyósítja a kérelmező részére.