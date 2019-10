Az akadálymentes turizmusra építenének Orfűn

Minden évben megrendezik az Akadálymentes Turizmus Napját Orfűn, nem meglepő, hiszen a település az országban egyedülállóként az akadálymentes turizmus irányába mozdult el.

Budapesti turisztikai szakembereknek és a sajtó képviselőinek mutatták be Baranya megye egyik gyöngyszemét, Orfűt, ahol egy pályázat révén számos fejlesztés zajlott le az elmúlt időszakban. A vendégeknek Füziné Kajdy Zita polgármester beszélt a település történetéről, majd Gonda Tibor, a PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet adjunktusa az akadálymentes turizmusról tartott előadást. Nem meglepő, hiszen a pályázati forrásból finanszírozott most záruló fejlesztéseknél nagy hangsúlyt kapott az akadálymentesítés.

– A település főbb turisztikai pillérei az öko-, a gasztroturizmus és legújabbként az egyelőre Magyarországon még csak ritkán fellelhető, de magának egyre nagyobb teret követelő akadálymentes turizmus, amiben Orfű élen jár – mondta Pataki Veronika, a bemutatót szervező Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet munkatársa.

– A mozgáskorlátozottak is szívesen megismernék Magyarország látványosságait, ám ezek a helyek számukra nehezen megközelíthetőek. Orfű ebben példát mutat, a most záruló fejlesztések révén számos helyszínt könnyen megközelíthetnek a babakocsisok, idősebbek és mozgásukban gátoltak.

A fejlesztések egyre nagyobb népszerűséget hoznak a településnek, ám a projektek megvalósításánál figyeltek arra, hogy élhető legyen Orfű és megőrizze a családias jellegét. A déli medencében, a Pécsi-tónál egy nagyméretű szabad stéget alakítottak ki, mely természetesen akadálymentesített. A vízi sportok és az aktív turizmus kedvelői is elmerülhetnek Orfű kínálatában, ehhez nyújt tökéletes feltételeket az új mozgóstég az Aktív Víziturisztikai Központnál. Mivel Orfűn számos vízisport versenyt rendeznek, így előfordul, hogy a most létrehozott két stég lelátóként szolgál a nézők számára. Megemlíthetnénk még a Medvehagyma Házat, ami szintén akadálymentesítve lett, de az Aktív Víziturisztikai Központhoz a parkolóból vezető út – Palkó Sándor sétány – felújítására is sor került, megtörtént a burkolat cseréje és a közvilágítást is megoldották.