Az áldozatsegítő központok megoldást találnak a különféle krízishelyzetekre

Az elmúlt év az áldozatsegítés éve volt, amelynek keretében az Igazságügyi Minisztérium megduplázta az áldozatsegítő központok számát. Pécsen, a Széchenyi téren, a Megyeháza mellett nyitott meg az Áldozatsegítő Központ még tavaly nyáron. Az ott dolgozók – a kormány törekvéseivel is összhangban – azt szeretnék, hogy egy bűncselekmény kapcsán már ne minden a bűnelkövetőről szóljon, hanem kerüljön előtérbe az áldozat is. Kapja meg azt a segítséget, amelyre az adott krízishelyzetben szüksége van.

Patai Péter, a Pécsi Áldozatsegítő Központ vezetője elmondta, hogy határozottan növekvő tendenciát mutat az áldozatok elérése. A hazai áldozatsegítő szolgálat országosan csaknem 15 ezer ügyféllel került kapcsolatba 2020-ban, megyénkre vonatkozóan pedig beszédes, hogy a Pécsi Áldozatsegítő Központtal kapcsolatba kerülő ügyfelek körülbelül 25 százalékánál kapcsolati erőszakkal összefüggésben került sor a segítségnyújtásra, míg a vagyon elleni bűncselekmények áldozatainak száma az összes ügyfél 30 százalékát jelentette.

A központok szorosan együttműködnek a kormányhivatalokkal, de ahhoz, hogy az áldozatokat el tudják érni, ahhoz szükséges, hogy a hatósági arculatot nélkülözzék, hiszen egyébként is kifejezetten a segítő, szociális munka eszköztárát előtérbe helyező, támogató tevékenységet végeznek.

– Az elmúlt héten például egy édesanya kereste meg a központot, hogy a gyermeke iskolatáskáját ellopták a buszmegállóból. Az édesapa az építőiparban dolgozik, sajnos nincs elegendő jövedelme a családnak, így nehezen lett volna megoldható az iskolaszerek és a bérlet pótlása. A segítőszervezetek közreműködésével sikerült azonban a tanszereket pótolni, emellett pedig azonnali pénzügyi segélyt is kapott a család – mondta Patai Péter.

Az idei évben egyébként kedvező irányba változott a szolgáltatások igénybevehetősége, ugyanis a bűncselekményt követően azonnali pénzügyi segítséget már nem 5, hanem 8 napon belül lehet igényelni, és a kár­enyhítési támogatásoknál már nincs rászorultsági értékhatár, tehát ha valaki szándékos súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmény áldozata lesz, akkor jövedelmétől függetlenül kérhet anyagi segítséget (ha például megtámadták, fogai sérültek, akkor a fogászati kezelésekre). Személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak közvetlen elérésére a feljelentéskor a rendőrség megkérdezi az áldozattól, hogy szeretné-e, hogy az áldozatsegítő központ munkatársa felkeresse, így még több segítségre szorulót tud elérni a központ, ugyanakkor fontos azt is megjegyezni, hogy nem szükséges rendőrségi feljelentés az áldozatsegítő központnál történő segítségkéréshez. Az anonimitást és a hátsó vészkijáraton való megközelítést is fel szokták ajánlani annak, aki veszélyben érzi magát.

Van segítség

A Pécsi Áldozatsegítő Központ vezetője azt is elmondta, a kormányhivatallal történő szoros együttműködés azért is szükséges, mert például az azonnali pénzügyi segélyekkel kapcsolatos döntéshozatal hatósági eljárás keretében történik, de ezen kívül a klasszikus igazságügyi szociális munka eszköztárával kiegészítve az érdekérvényesítés elősegítésében is támogatják az áldozatot. Az áldozatsegítő központok munkatársai esetmenedzseri munkát végeznek, tehát segítik az áldozatot abban, hogy a bűncselekmény következtében kialakult ­krízishelyzet mihamarabb megoldódjon, illetve normalizálódjon. Jogi tanácsadás, és adott esetben pszichológiai segítségnyújtás igénybevételére is van lehetőség. Az áldozatsegítő központok hálózatának kiépítését az Igazságügyi Minisztérium az idei évben is folytatja, az ország hetedik áldozatsegítő központjának átadására 2021. februárjában kerül sor Veszprémben. Bővebb információ az áldozatsegítő központok munkájáról a vansegitseg.hu oldalon található, az érdeklődők, illetve segítségre szorulók innen is tájékozódhatnak.