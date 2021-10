Az állatok boldogsága is rendkívül fontos szempont a komlói állatkertben

Alpakák, gyűrűsfarkú makik és szerválok is várják a komlói Mini Zoo vendégeit. Az október 4-i állatok világnapja kapcsán a szokásosnál is több óvodás és iskolás csoport jelentkezett az állatparadicsom vezetett látogatásaira. Az állatkert ügyvezető igazgatója, Faragó Endre mesélt az újdonságokról.

A járvány alatt a Mini Zoo is közel fél évre bezárta kapuit, május óta azonban rengeteg állatbarát látogatott el hozzájuk. A lezárás alatt a népszerű állatkertben számos fejlesztést sikerült megvalósítani.

– Több új állat is érkezett. Legújabb lakó három gyűrűsfarkú maki, akiknek kényelmes kifutót és hőszigetelt lakhelyet is kialakítottunk. Korábban jött egy alpakapár is – a kisfiú, Bernie Magyarországról, a kislány pedig Belgiumból. További új lakók az afrikai pettyesmacska-faj képviselői, a szerválok, akik szintén új élőhelyet kaptak. Készítettünk egy új, esőbeállóval ellátott játszóteret a kecskék számára, külön tágas röpdét a fülesbaglyoknak és a díszfácánoknak is. Továbbá a közeli jövőben érkeznek hozzánk ázsiai rövidkarmú vidrák. A kengurupárunknak pedig idén is született kicsinye – mesélte Faragó Endre.

A Mini Zoo célkitűzése az állatok jóléte mellett a fiatal generációk környezettudatos nevelése is. A hozzájuk érkező óvodásoknak, iskolásoknak rendszeresen tartanak vezetéseket, előadásokat és interaktív programokat, amelyekkel az állatok szeretetére, a természet tiszteletére és védelmére kívánják nevelni a felnövekvő nemzedékeket. Fel kívánják hívni a figyelmet arra is, hogy az állatok is érző lények, s törődést, odafigyelést igényelnek. Ezt a szemléletmódot közvetítik a nyári Zoo Táboraik során is, illetve az egész állatkert e szempontok alapján lett kialakítva.

A Mini Zoo interaktív, családias és közvetlen jellegének köszönhetően lehetőség nyílik egészen közelről megismerkedni az állatokkal, akik közül sokan már kifejezetten keresik is a kapcsolatot a látogatókkal. Megismerkedhetünk számos állatfajjal, mongúzokkal, nyuszikkal, malacokkal, rókákkal is, és személyre szabott csemegékkel is etethetjük őket. – Itt is szem előtt tartjuk az állataink igényeit. Fontos, hogy akkor menjen az ember közel hozzájuk, amikor az állatnak is kedve van hozzá – mondta el az ügyvezető igazgató.