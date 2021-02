Az állatok védelme került a fókuszba, rengetegen töltötték már ki az online kérdőívet

Párbeszédet indított a kormány az állatvédelemről, amelynek során bárki elmondhatja véleményét az állatvédő szervezetek támogatásával, az állatkínzás szankcionálásával vagy a felelős állattartással kapcsolatban.

Ahogy az országban, úgy megyénkben is számos szervezet küzd az állatok védelméért, befogják, és jó esetben szerető gazdához juttatják a kóbor kutyákat és macskákat, harcolnak az állatkínzás ellen. A munkájukat segítheti, hogy a kormány „Közös ügyünk az állatvédelem” címmel online párbeszédet indított, amelyben bárki elmondhatja véleményét az állatvédelem legfontosabb kérdéseiről. Baranyai állatvédő szervezeteket kérdeztünk meg, mit gondolnak a kezdeményezésről.

Szigorúbban büntetnének

Varga Gréta, a Komlói Állatvédő Egyesület alelnöke is kitöltötte a kérdőívet, bár azt vette észre, hogy a kérdések túl általánosak, nem fogalmazták meg konkréten azt, miben kellene változtatni. Reméli azonban, hogy ha sokan kitöltik, és a kormány látja azt, hogy a többség változást szeretne, meg is teszik a szükséges lépéseket.

– Az állatbántalmazással kapcsolatban szigorúbb szankciókra lenne szükség, hogy legyen visszatartó ereje – emelte ki Varga Gréta. – A rossz tartást nem is igazán ellenőrzik, és ha fény is derül ilyen esetre, akkor is lassú, nehézkes az intézkedés.

Igaz, hogy a törvény szerint állatkínzásért akár három év börtönbüntetés is kiszabható, de erre nincsen igazán példa. Az állatvédő tapasztalatai szerint a legtöbb esetben pénzbüntetést rónak ki arra, aki állatot bántalmazott. Találkoztak olyan esettel is, amikor felvételük volt arról, hogy valaki baltával veri a kutyáját. Az állatot persze elvették a gazdától, de azután előrelépés nem történt az ügyben. Ezért tartják fontosnak az állatkínzókkal szembeni szigorúbb fellépést.

Itt az ideje a változásnak

A pécsi Kulturált Állattartásért és Tiszta Környezetért Egyesület már nyolc éve küzd az állatvédelemért. Minden évben – kivéve a tavalyit, amikor a vírushelyzet miatt elmaradt – felvonulást tartottak a megyeszékhelyen a Lánc utcától a Barbakánig, ahol gyertyát gyújtottak a megkínzott állatok emlékére. Korner Zsuzsanna elnök minden lehetőséget megragadott, hogy előremozdítsa ezt az ügyet, tüntetésen vett részt, aláírást gyűjtött. Ezek eredményét sajnos nem látja, így örülne, ha a mostani párbeszédnek meglenne az ereje, elindulna a változás, mert most már konkrét lépésekre van szükség.

Azt ő is kiemelte, hogy az állatkínzásért kiszabott büntetéseknek nincsen visszatartó erejük. Véleménye szerint nem a törvénnyel van gond, hanem azzal a gyakorlattal, hogy nem szabnak ki börtönbüntetést a bántalmazókra. Hozzátette azt is, hogy a felelős állattartás jegyében kötelezővé tenné a hobbiból tartott kutyák és macskák ivartalanítását, ez is sokat segítené az állatvédelem ügyét.

Szükség van a támogatásra

Azt mindkét megkérdezett egyesület kiemelte, hogy több támogatásra lenne szükségük a munkájuk hatékonyabb elvégzéséhez. Igaz, hogy sok támogatójuk van, akik rendszeresen utalnak nekik, adományokat visznek, felajánlják adójuk egy százalékát, ami természetesen nagy segítség, de működési költségeik ezeknél jóval magasabbak. Éppen ezért lenne szükségük több állami vagy önkormányzati forrásra.