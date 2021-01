Az állatoknak már hiányzik a közönség

Látogatók nélkül sem teljesen csendes a pécsi állatkert, az állatok ellátása most is folyamatos. Az intézmény gazdasági helyzete egyelőre stabil, de természetesen várják már vissza a vendégeket.

Novemberben ismét bezárta kapuit a pécsi állatkert, persze ez nem jelenti azt, hogy az élet teljesen megállt volna az intézményben. Az állatokról gondoskodni kell, ahogy eddig, így akkor is nagy volt a jövés-menés, amikor mi tettünk ott látogatást. A gondozók a takarmányt vitték az állatoknak, vagy éppen felkészítették őket az állatorvosi vizsgálatra.

– Az állatkerti munka ugyanúgy zajlik, mint a látogatási időszakban – hangsúlyozta Andricz Bertold, megbízott ügyvezető. – A pénztárosokat foglalkoztatjuk csak eltérő munkarendben, hogy megtarthassuk a munkahelyüket.

Az intézmény először tavaly márciusban zárt be, az első hullám lecsengése után azonban felkészültek arra, hogy a járványnak nincs vége. Takarékos költségvetésre álltak át, a jelentősebb beruházásokat elhalasztották. Andricz Bertold hozzátette, a kormány ősszel már őket is részesítette a bér- és járulékkedvezményben, valamint nagyobb összegű támogatást is biztosított az állatkertnek. Mindezeknek köszönhetően gazdasági helyzetük egyelőre stabil, akár tavaszig is kitartanak, de várják már vissza a látogatókat. Egyébként az állatoknak is hiányzik már a közönség, ez egyértelműen látszik a viselkedésükből.

Az állatkert megsegítésére óriási társadalmi összefogás indult, ez is hozzájárult ahhoz, hogy működésük biztosított legyen. Az ügyvezető elmondta, december közepéig több mint 13 millió forint adomány érkezett hozzájuk az örökbefogadásoknak, valamint a cégek és magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően. Ezen felül pedig rendszeresen kapnak takarmányt és egyéb természetbeni adományokat.