Az árpát már vágják, hamarosan indul az őszi búza aratása is

Az őszi árpa vágásával indult idén a betakarítás. Idén 84 ezer hektáron történik Baranyában az aratás, amelynek legnagyobb része az őszi búza, ami mintegy 50 ezer hektáron terül el. Előzetes becslések szerint a viszontagságos időjárás ellenére a nyári aratású szántóföldi növények jó termést hoznak.

Igen nehéz időszakon vannak túl a gazdák, hiszen már tavaly ősszel megjelentek hírek arról, hogy porba kellett vetni a búzát és az őszi kalászosokat, az őszi káposztarepcénél is ugyanez volt a helyzet. A téli csapadékhiány csak tetézte a problémákat, az országban március végén 100-150 milliliter csapadék, így közel egyheti eső hiányzott a termőföldekről. A pótlás csak májusban jött.

Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezetének elnöke elmondta, hogy a becslések szerint az idei termés mennyisége csupán néhány százalékkal marad el a tavalyitól. Megtudtuk azt is, hogy az őszi búzából mintegy 50 ezer hektárról takarítanak be, őszi árpát 10 ezer hektárról és repcét 19 ezer hektárról. Az őszi búza betakarítása várhatóan csak pár nap múlva kezdődik, de figyelembe kell venni azt, hogy a viharos erejű szelek több helyen megdöntötték a gabonát, ami jelentősen nehezíti az aratást. Az árpa betakarítása azonban hamarosan befejeződik. Termés­átlaga hektáronként az öt tonnát is elérheti. Néhányan már ráálltak a repcére is, ami gyengébb minőségű, mint a tavalyi volt, és a hozama is valamelyest elmarad a maga 3 tonnás termésátlagával. Amennyiben viszont az előrejelzések beigazolódnak, és újabb meleg, száraz időszak következik, akkor várhatóan pár hét alatt befejeződhetnek a betakarítási munkák a nagyobb termelőknél.

Ami pedig a kukoricát és a tavaszi vetéseket illeti, „teljesen jól érzik magukat”, hiszen majdnem az éves csapadékmennyiség hullott le az elmúlt hetekben, most pedig a 30 fokos meleg tesz jót nekik. Egyedül a gombás megbetegedésekre kell figyelni, hiszen ez a párás idő a melegágya ezeknek a fertőzéseknek.