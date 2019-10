Az égben lebegve fotózik

„Az év fotósa” országos versenyen a komlói Kovács Norbertnek hét fotóját fogadták el és összességében második lett a Magyar Fotóművészek Szövetsége legnagyobb fotópályázatán. Legutóbb pedig a 3rd Sopianae Int’l Photo Salon legjobb szerzője volt tíz elfogadott és négy díjazott képpel.

– Mi az oka, hogy a nevét csak az utóbbi egy-két évben emlegetik fotós körökben?

– Negyven éve fotózom és életemben eddig több mint százezer képet készítettem. Az első fotóim 10 esztendős koromban készültek a helyi bányászatról. A komlói úttörőház fotószakkörének tagjaként többször megjártam a nemzetközi csillebérci úttörőtábort, amit a komlói fotósok dokumentálhattak sok éven át. A Komlói Fotókörnek hosszú ideje tagja vagyok, de versenyekre, pályázatokra csak három-négy éve nevezek be.

– Döntően természetfotókkal arat sikereket?

– Szeretem és védem is a környezetet. Gyerekként is azért fotóztam a bányát, mert a szennyező hatásokra akartam felhívni a figyelmet. Emellett kedvelem az állatokat, a növényeket, s igyekszem olyan nézőpontokból megörökíteni a szép pillanatokat, ahogy azt más nem látja.

– Például drónfelvételekkel?

– Igen, de van egy hátimotoros siklóernyőm is, melyről az égben lebegve másfél évtizede készítem a fényképeket. Csináltam légi felvételeket az olasz Dolomitokban, Görögországban, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában az Alpokban is. Komlóról motoros ernyővel felszállva pedig könnyen elérem a környező településeket, s olykor Dombóvárig elrepülök. Mindemellett örömmel fotózok lessátorból is, vagy mikroméretekben, időnként meg becserkészem a vadakat.

– A természetet járva mi a legnagyobb élménye?

– Többet is mondhatnék, de ami elsőre beugrik, az Gemencen történt, szarvasbőgés idején, ahol besütött a sátramba a telihold és karnyújtásnyira szólalt meg tőlem a szarvas, arrébb meg vaddisznó család röfögött az éjszakába.

– Mi van még a bakancslistán, hol szeretne természetfotókat készíteni?

– Nagy álmom Izland, de nem egy befizetett fotós túrán szeretnék részt venni, hanem ha magam fedezhetném fel a vidéket, a látnivalókat saját terveim alapján.

– Állandóan ott a gép a nyakában?

– Szó sincs róla. De ha alkalmas az idő, akkor menni kell, melyhez jól jön a megérzés, az intuíció és a jó szerencse.

A szilvási iskolában oktatástechnikus

Kovács Norbert 1968-ban született Komlón. A Kodály Zoltán általánosba járt, a Kun Béla Gimnáziumban érettségizett. Elvégezte a Bányaipari Technikumot, dolgozott a mecseki szénbányákban, a helyi Városi TV operatőre volt, most oktatástechnikus a szilvási szakgimnáziumban és dekorációval-szitanyomással, eseményfotózással, videózással is foglalkozik. Tagja a Mecseki Fotóklubnak, a Magyar Fotóművészek Szövetségének, most kapja meg az AFIAP fotóművésze elismerést. Párja huszonöt éve Zsuzsanna, aki a Gyermekvédelmi Intézetben gondozó. Gyermekük Márton (15), Komló-Újtelepen élnek.