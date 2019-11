Az egészséges szaunázás a cél

Ősszel megnyitott a Harkányi Gyógyfürdő új wellnessrésze a szaunavilággal. Több vendéget váratlanul ért, hogy vasárnapig fürdőruhamentes napokat tartanak.

Aki rendszeresen szaunázik, az bizonyára nem lepődik meg azon, hogy a fürdő vezetősége mindenek előtt az egészséges szaunázást tartja fontosnak, aki viszont eddig nem járt hasonló helyen, az kétkedve fogadja a fürdőruhamentes szaunázást. „Van baj a fejben”, illetve „nudista övezet” – ehhez hasonló véleményeket fogalmaznak meg, miközben erről szó sincs.

– Szaunázni alapvetően azért járnak az emberek, hogy egészségesebbek legyenek, méregtelenítsenek, hogy az immunrendszerüket ekképpen segítsék. A szauna 90-100 fokos hőmérsékletén kitágulnak az erek, felgyorsul a vérkeringés és több levegő jut a tüdőbe is. Tudni kell azonban, hogy a fürdőruhák szintetikus anyaga nem engedi a bőrt lélegezni, meggátolja a test hőleadását. Ezen kívül a fürdőkben a vizeket vegyszerekkel fertőtlenítik, a vegyszeres vízben ázott fürdőruhából párolgással a gázok a szauna mikroklímájával keverednek, melyeket ezután belélegzünk. Nyilván nem lehet belehalni, de nehezen összeegyeztethető az egészségünket megőrző, javító szaunázásra olyan anyagokat bevinni, amelyek károsíthatják az egészséget és akár rákkeltőek is lehetnek – mondta Végh Tímea szaunamester.

Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy meztelenül kell beülni a szaunába, pamut lepedőt vihetünk be magunkkal, ami gyakorlatilag többet is takar, mint a fürdőruha, mégis jobb, mert engedi a bőrt lélegezni. Tímeának 12 európai országból van szauna-tapasztalata és állítja, a környező országokban egyébként sehol nem lehet fürdőruhát használni a szaunákban. Tíz éve kezdte a szakmát a debreceni fürdőben és már az akkori felöntések is fürdőruhamentesek voltak. Öt éve nyitott meg a komplexumban egy nagyobb szaunavilág, már tájékozott vendégkörrel.

Bernhardt Béla, a Magyar Szauna Szövetség elnöke, egyben a Magyarhertelendi Termálfürdő vezetője elmondta, Magyarországon a fürdőruhamentes szaunázás szinte már mindenütt követelmény, ez van elterjedőben.

– Nálunk öt éve nem lehet fürdőruhában szaunázni, kezdetben mi is tapasztaltunk hasonló visszhangokat, sőt az első évben 30 százalékkal esett vissza a forgalom. Mára viszont nemhogy nincsenek ilyen visszhangok, de a vendégek 90 százaléka már a teljes textilmentes szaunázást preferálja – mondta Bernhardt Béla. A klórgáz káros belélegzése mellett azt is kiemelte, hogy az üzemeltető oldaláról nézve sem ajánlott a fürdőruhás szaunázás.

– Amikor a vendég a szaunában kiizzadja magát, nagyjából 400-500 milliliter vizet veszít, ami mind bekerül a fürdőruhába. Ezt a zuhany sem mossa ki, így a medencében ázik ki. Ennek az a következménye, hogy az automatikus víztisztító rendszer több szennyeződést érzékelve több vegyszert adagol a medence vizébe – magyarázta a fürdőigazgató.

Bangó Dér Anita szaunamester pár hete tartott szeánszot a harkányi szaunában. Véleménye szerint örömteli, hogy Harkányban is lehetőséget teremtettek az egészséges szaunázásra, hiszen a fürdőruhás szauna teljesen egészségtelen.

– Vannak olyan látásmódú fürdővendégek, akik nehezen fogadják el ezt, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem a meztelenségről van szó, egész egyszerűen fürdőruha nem való a szaunába. Kitartónak kell lennie a harkányi fürdővezetőségnek, hiszen van létjogosultsága az egészséges szaunázásnak – mondta.