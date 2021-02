Az egyesület tolószékes matricái 63 helyen láthatóak Pécsett

A fogyatékossággal élő és az ép lakosság, sőt a turisták is nyerhetnek a People First Egyesület – Pécs népszerű kezdeményezésével. Jelenleg is zajlik az adatbázisuk frissítése

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Az egyesület 2018-ban matricás projektet indított, mely során a város akadálymentes helyszíneit tárják fel és jelölik meg a bejáratnál, valamint saját honlapjukra töltik fel ezeket fotókkal, értékeléssel. A hosszú távú fő céljuk és egyben motivációjuk a helyi inkluzív társadalom létrehozása, hogy Pécs egy olyan város legyen, ami mindenki számára egyaránt és egyformán élhető. Pataki Veronika, az egyesület elnöke elmondta, hogy mintegy 63 helyen – éttermek, szállodák, kávézók, bevásárlóközpont – láthatóak Pécsett a matricáik, melyek már messziről észrevehetőek, egy tolószékes piktogram van rajta. Az egyesület tagjai által bejárt helyekről saját tapasztalataik szerinti értékelésüket a honlapjukon (peoplefirst.hu) az Akadálymentes Pécs menüpontban lehet megtalálni. Jelenleg a bekapcsolódó helyszíneket feltáró adatbázisuk frissítése zajlik a pécsi lakosok támogatásának köszönhetően. Ugyanis a Pécsi Közösségi Alapítvány Élő Adás című adománygyűjtő projektjének köszönhetően a járványhelyzet ellenére nekiálltak a közösségi munkának. Mint az elnöktől megtudtuk, az első etapban a meglévő helyszíneket frissítik, azokat ahova most is be tudnak jutni. S örvendetes, hogy máris tapasztaltak számos pozitív változást. Így például a kertvárosi II. János Pál plébánia épületéhez, a rámpával ellátott hátsó bejárathoz biztonsági, sárga-fekete jelzés került ki, hogy a rámpán véletlenül se essen el senki. A korlátozások általuk is egyre jobban várt enyhítése után pedig céljuk, hogy az összes pécsi szállást feltérképezzék akadálymentesség szempontjából, ezt ugyanis nagyon sokan kérik tőlük. Nyárra pedig egy országos konferenciát szerveznek ebben a profilban.