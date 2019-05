Az egyik legkorruptabb városnak tartja Mohácsot egy német – Jött a válasz

Egészen elképesztő hírről számolt be a balliberális sajtó: egy brit folyóiratban megjelent cikk szerint a települési közösségek töredezettsége és a korrupció közötti összefüggéseket talált a magyar vidéket kutató Johannes Wachs német matematikus, aki arra a megállapításra jutott, hogy Mohács az egyik legkorruptabb magyar város. A mohácsi önkormányzat közleményben utasította vissza a vádaskodást.

Elsőként – aztán több másik balliberális kiadvány is átvette a hírt – a Klubrádió számolt be a német matematikus, Johannes Wachs és társai által a brit királyi akadémia tudományos folyóiratában publikált tanulmányról, amelyben magyar városokat hasonlítottak össze korrupciós szempontból.

A témában készített tanulmányukhoz csaknem százhetven nagyobb vidéki helység közbeszerzési adatait vizsgálták meg, valamint feltérképezték a 2012-ig (!) még létezett IWIW alapján a települési közösségek szerkezetét is.

Ez alapján az egyik fő megállapításuk az volt, hogy ahol kicsi a politikai verseny és nagy a társadalmi töredezettség, ott nagy a korrupciós ráta, ami egyes településeken elérte a 80 százalékot. Az egyik legkorruptabb városnak Mohácsot találták, míg az egy megyével arrébb fekvő Dombóváron kifejezetten alacsony közéleti romlottsági hányadot mértek.

A mohácsi önkormányzat pénteken este közleményben reagált:

„Rosszindulatú, politikai indíttatású és minden alapot nélkülöző támadásnak tartjuk a CEU-n diplomát szerzett Johannes Wachs Mohács Városát sértő megállapításait.

Mohács – ellenőrizhetően – az ország egyik legjobban, leghatékonyabban gazdálkodó, legjobban fejlődő Fideszes vezetésű települése. Ostoba az, aki szerint, ha egy település lakói elégedettek a vezetőikkel, azok munkájával és következetesen újraválasztják őket, akkor az a város „korrupt”.

Ezzel Mohács közösségét, közvéleményét, polgárait sértik, alantas módon „tudományos” kutatásnak álcázva vádaskodásukat.

Mohács városával – annak vezetőivel – szemben azt a települést, Dombóvárt állítja példának, mintának, amelynek jelenleg is regnáló szocialista polgármesterét – nyilvános adatbázisból is ellenőrizhetően, így az olvasni tudók számára is utolérhetően – 2012. évben a Kúria 2 év, 3 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, felbujtóként elkövetett sikkasztás és hivatali visszaélés bűntette miatt.

Érdekes lenne tudni, hogy a német-amerikai állampolgárságú Johannes Wachs és társai kinek a megbízásából kutatják – ilyen megkérdőjelezhető „tudósi” alapossággal – a magyar vidéket és jutnak a valósággal homlokegyenest ellentétes hamis következtetésekre”, olvasható a dokumentumban. M. B.