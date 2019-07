Az eladott ingatlanok nagy része panel-, illetve társasházi lakás

Mielőbb vegyünk lakást, vagy várjunk még egy-két évet a vásárlással? Örök dilemma ez, melyen milliókat lehet nyerni vagy bukni. Annak néztünk utána, hogy pillanatnyilag mi a helyzet a lakáspiacon a különböző pécsi városrészekben.

Elemzők szerint még pár évig nem lesz olcsóbb az ingatlan, holott az árfelhajtó tényezők kimerülni látszanak. Hazánkban 2014-ben indultak el fölfelé az ingatlanárak. A szakemberek szerint idén a kínálat utoléri a keresletet, de még egy ideig stagnálni fog a piac. A lakásárak nyolcéves ciklusokban hullámzanak le-föl, s mi most az ötödik esztendőnél tartunk. Aztán jön a túlkínálat és az áresés.

Pillanatnyilag még viszonylag könnyű jó árat kapni az ingatlanokért. Így lapunk annak nézett utána, hogy jelenleg a különböző városrészekben mi a reális ár a panel- és társasházi lakásokért, a családi házakért, s ehhez a régió legnagyobb ingatlanközvetítő cégének, a pécsi Duna House-nak a vezetőjétől, Hornung Árontól kértünk információkat.

Mint kiderült, Pécsett most az ingatlan adás-vételek hetven százaléka a lakáspiacon zajlik, 20 százalékot jelent a családi házas értékesítés, és a maradék az egyéb ingatlanoké. Ugyanakkor érzékelhető az is, hogy május óta lassul a kereslet. Az új építésű lakások száma pedig idén jóval kevesebb, mint tavaly.

Ha a konkrét árakat nézzük, Kertvárosban egy másfél szobás, 40 négyzetméteres, átlagos elhelyezkedésű és kinézetű panellakás ára 10–12 millió forint körül mozog, a kétszobás, 50 négyzetméteresé pedig 12–15 millió között.

Ha ugyanilyen másfél szobás panelt nézünk Meszesen, ott 25 százalékkal alacsonyabb az ár, Uránvárosban pedig 15–20 százalékkal drágább. A belvárosi pizsama házaknál a kétszobás panelekért 17 milliót kérnek, míg a legtöbbet az egyetem környékén kell fizetni egy panelért, ott 18 millió fölött van az ár, de a Mecsekoldalban, a Jurisics utca környékén a 20 milliót is elérheti.

A társasházak frontján az új építésűek a Mecsekoldalban, belvárosban jóval meghaladják a 600 ezer forint/négyzetméter árat, használt felújítottnál a 400 ezer/négyzetmétert. Ahol valamivel olcsóbb, az a Magyarürögi út környéke. Ott az új 500 ezer Ft/négyzetméter, a használt 350 ezer Ft/négyzetméter áron kapható és Rigóderben, valamint a Papkert részen is ilyen értékekkel kell számolni.

A családi házakat illetően a sátortetős, 100 négyzetméteres házakat alapul véve a felújításra várókat régi kertvárosban és Kovácstelepen egyaránt 20 millióért, a Budai városrészben 15 millióért lehet megkapni, a Komlói út mentén pedig újabb kétmilliós árcsökkenéssel kalkulálhatunk. Ha viszont korrektül felújították, akkor 30 millió fölött van az ára. Ugyanakkor egy ilyen korszerűsített változatért a Mecsekoldalban elkérhetnek 50 millió forintot is. Hornung Áron kitért arra is, hogy szeptembertől várhatóan élénkülni fog a piac és az első negyedévi ütemet veszi majd fel.

Ingatlanárak a megyeszékhelyen

Panel

(50 négyzetméteres, kétszobás lakások)

Kertváros 12–15 millió forint

Meszes 9–12 millió forint

Uránváros 13,5–16,5 millió forint

Belváros 17 millió forint

Egyetem környéke 18 millió forint

Mecsekoldal 20 millió forint

Családi ház

(100 négyzetméteres, sátortetős, felújításra váró)

Régi Kertváros 20 millió forint

Kovácstelep 20 millió forint

Komlói út melletti terület12–14 millió forint

Budai városrész 15 millió forint

Az sem jó, ha sokat várunk a vevőre

Javítja az ingatlanpiac stabilitását az is, hogy a gazdaság növekszik, miként a munkabérek is. Az infláció nő, a hitelkamatok alacsony szinten állnak, akár csak a betéti kamatok, így intenzív a befektetési célú vásárlás. Mindenesetre a legfrissebb hivatalos adatsorban, a 2018 harmadik negyedéves statisztikákon egyelőre még az árak növekedésének lassulása sem látszik és az éves árváltozás mértéke 2018-ban immár negyedik éve mutat két számjegyű növekedést. No, és az sem jó, ha túl magas értéken kínálják hosszú időn át a lakást, mert nem lesz rá vevő, ha pedig egy évig nem tudnak eladni egy ingatlant, az ennyi idő alatt több mint tíz százalékot veszít az értékéből.