Az elfagyott akácos nem jó méhlegelőnek

A telelés vonatkozásában összességében minden rendben volt, már látszik, hogy melyek azok a családok, amik átvészelték a telet és termelővé fognak válni a következő időszakban – tájékoztatta lapunkat May Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület baranyai szaktanácsadója. A téli méhcsalád veszteségek a megyében 10-15 százalékosak, ez átlagosnak minősül.

– A méhek sokkal többet repültek, mozogtak az enyhe tél miatt, ez egy kicsit hátráltatta a családok robbanásszerű fejlődését – fogalmazott a szakértő.

Kevés volt a csapadék télen, ez jól látszik, ugyanis szárazak a földek. Ez a mézelés tekintetében sem jó hír, mert ha nincs csapadék akkor nektárképződés sincs. Két ciklusban érkeztek idén márciusi fagyok, ezeknek meg is lett a hatása. Volt olyan hajnal, amikor mínusz 8 fokot mértek a baranyai méhészek, ekkor érte először fagykár a már megpattant akácot. A leesett hó egyrészt jó volt – az elhúzódó csapadékhiány miatt – másrészt rossz, mert hideggel párosult.

– Azt szoktuk mondani az akác vonatkozásában, hogy amilyen hideget mérünk azt másféllel, kettővel kell megszorozni, és megkapjuk, hogy milyen magasságig fagynak a fák. Tehát ahol mínusz 8 fok volt, ott 15 méterig biztos megfagyott a virág – mondta May Gábor. – Összességében az látható, hogy 60-70 százalékos fagykár érte a megyét becslésem szerint, amihez hasonlóra a 25 éves gyakorlati tapasztalatommal nem emlékszek. Amelyek megmaradtak ott még nem pattant meg a virág a fagy előtt, illetve a magas fák legfelső része. A fagykár országos szinten is jellemző.

Jó hatással vannak a szervezetünkre

Az influenzaszezonban, s most a koronavírus-járvány idején is fel kell készítenünk szervezetünket a védekezésre. A méz gyógyító hatásairól számtalan feljegyzés született. Emellett a propolisz és a méhpempő is immunerősítőként hat szervezetünkre. A propolisz rengeteg flavonoidot tartalmaz, ennek köszönhetően nemcsak a sebek gyógyítására alkalmas, de természetes antibiotikum is, mert a benne található savak hatékonyan veszik fel a küzdelmet a betegségeket okozó baktériumokkal. Fogyasszuk bátran a méhészeti termékeket!