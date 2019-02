Az elkövetkező évek vadászata is függ majd a végeredménytől

Februárban kerül sor a vadállomány becslésére, amely alapján a vadászati hatóság kiadja a vadásztársaságoknak, hogy melyik állatfajból mennyit lőhetnek ki a vadászok.

Különféle módszerekkel számolják a vadat a baranyai vadászok az elkövetkezendő hetekben. Ebben az időszakban eléggé átlátható a vadászterület, miáltal sokkal könnyebb szemrevételezni a vadállományt. Ezek alapján a vadásztársaságok egy vadállomány-becslési jelentést adnak be a vadászati hatóságnak. Ebben többek között szerepel a becsült vadállomány, a tervezett állományszabályozás, vadtelepítés és értékesítés. Itt kell megjelölni a tervezett mesterséges vadtenyésztést, a művelésre tervezett vadföldek nagyságát, valamint a tervezett takarmányfelhasználást is. Ezek alapján adja ki a hatóság az éves vadgazdálkodási tervet, melyben szerepelnek a kilövési keretszámok is. Sokan talán nem is tudják azt, hogy ha ezt a számot a vadászok hozzávetőlegesen nem érik el, akkor büntetést is kaphatnak. És persze akkor is, ha azt túllépik.

– Kívülről talán úgy látszik, hogy lövöldözünk össze-vissza, de a hatóság még azt is meghatározza, hogy a trófeás vadból mennyi fiatal, mennyi középkorú, vagy idősebb egyedet kell kilőni – mondta Vig Imre, a Garéi Gímszarvas Vadásztársaság vadászmestere. A cél a megyében és országosan is elszaporodott vadállomány csökkentése.

Míg a gímszarvas és a vaddisznóállomány emelkedett, ad­dig az őzállomány jelentősen csökkent, ennek legfőbb oka a sakál elszaporodása. Ez például azt eredményezte, hogy Sellye környékén a vadásztársaságok már nem is kérnek rá kilövési engedélyt, ott már annyira lecsökkent az őzállomány.

– Nem meglepő, hogy gyakrabban látni rókát a városban, vagy vaddisznót a falu szélén, hiszen megszokták az emberi környezetet. A sakálok elszaporodása miatt az őzek is úgy próbálnak védekezni, hogy behúzódnak a falvak szélére, szőlőhegyre, ahová a sakálok nem követik őket. Az erdőn, mezőn az őzgidák jelentős része a sakálok áldozatává válik – magyarázza a vadász. Egyrészt több a nagyvad, másrészt viszont az is igaz, hogy egyre több területet kerítenek le, ezáltal csökken az állatok élettere, így jobban koncentrálódnak a többi – be nem kerített – területre.

A vaddisznóállományt a legnehezebb kontrollálni, hiszen amellett, hogy magas intelligenciájuk miatt urbanizálódtak, még a szaporodási időszakuk is felbolydult. Az enyhe telekre úgy „reagált a faj”, hogy egy évben akár többször is szaporodnak, ezáltal a búgási idejük a korábban megszokott két három hétről (november-december) szinte az egész évre kitolódott.