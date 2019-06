Az élménnyel repítettük az égbe a 12 éves fiút – videó!

Gyermeknapi kívánságteljesítésünk következő részeként Tóth Máté álmát valósítottuk meg. A 12 éves fiú azt írta nekünk, hogy szeretne bemenni a Pogány mellett lévő Magnus Aircraft repülőgépgyárba. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor egy vetélkedőben szívesen összemérné tudását egy pilótával.

Már e sorokból is érződött, nem mindennapi érdeklődésű gyerekről van szó, találkozásunkkor pedig bebizonyosodott, hogy valóban egy céltudatos fiatalemberrel állunk szemben. Beszélgetésünkkor kiderült, Máté négyéves korában kezdte nézni a Medicopter 117 című sorozatot, nagyjából ettől fogva kezdett érdeklődni a repülőgépek működése iránt is, melyet azóta a könyveiből alaposan áttanulmányozott. Felnőttkorában helikopterpilóta szeretne lenni, az ehhez vezető utat pedig már alaposan meg is tervezte.

Tóth Mátét és szüleit, valamint szerkesztőségünk kis csapatát egy csütörtöki délutánon fogadták a Magnus Fusion repülőgép-összeszerelő üzemében. Tarány Regina, a cég marketingmenedzsere, valamint Németh Zoltán pilóta barátságosan kísértek minket a recepcióra, ahol egy rövid biztonsági bevezető után az irodaház faláról a repüléstörténelmet, valamint a repülők működését bemutató szemléltető ábrák tárultak Máté szeme elé. A fiú minden rajzot ismert és mondott, ami vendéglátóinkat is meglepte. Ezután természetesen szakszerű idegenvezetéssel az összeszerelés folyamataiba pillanthattunk be, majd Máté egy már kész repülőt egészen közelről is megnézhetett.

Az igazi meglepetés azonban még csak ekkor érte a nyertesünket, Molnár Zoltán, a cég informatikai vezetője egy repülőgép-szimulátorba ültette be a fiút, aki néhány perc után már egyedül „szállt a magasba és repülte körbe” Pogányt és környékét, Pécsen megkerülte a TV-tornyot is.

Az élményt Németh Zoltán egy MiG-21-es repülőgépből származó botkormánnyal fokozta. A pilóta több mint nyolcezer repült órával és megannyi emlékkel a háta mögött szívesen mutatta meg a vadászgép alkatrészeit. A gyárlátogatás végéhez érve Máté meghívást kapott egy következő alkalomra, hogy a most kimaradt igazi repülés élményét mihamarabb bepótolják.